dpa-AFX Börsentag auf einen Blick
Leichte Gewinne erwartet
- Dax steigt um 0,2% auf 24.265 Punkte, Wochenplus 1,5%.
- US-Märkte erholen sich, Dow Jones +0,31% nach Quartalszahlen.
- Asien-Märkte legen zu, Nikkei 225 +1,6%, Rückenwind aus USA.
FRANKFURT (dpa-AFX)
------------------------------------------------------------------------------- AKTIEN
-------------------------------------------------------------------------------
DEUTSCHLAND: - LEICHTE GEWINNE - Der Dax dürfte seine Wochengewinne am Freitag ausbauen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex gut zweieinhalb Stunden vor der Xetra-Eröffnung 0,2 Prozent höher auf 24.265 Punkte. Auf Wochensicht liegt er schon gut anderthalb Prozent im Plus. An der Wall Street wurde der jüngste Rückschlag am Donnerstag wett gemacht. Rekorde bleiben damit in Reichweite. In Asien dominierten am Morgen die Gewinner. Der Optimismus der Anleger zeigt sich insbesondere in Techwerten. US-Präsident Donald Trump wird Chinas Präsident Xi Jinping nach Angaben des Weißen Hauses am Donnerstag (Ortszeit) in Südkorea treffen. Der US-Präsident hatte das Treffen jüngst erneut angekündigt und ein Handelsabkommen in Aussicht gestellt.
USA: - GEWINNE - Nach den Gewinnmitnahmen zur Wochenmitte haben die US-Aktienmärkte am Donnerstag wieder zugelegt. Der Leitindex Dow Jones Industrial schloss mit einem Plus von 0,31 Prozent bei 46.734,61 Punkten. Tags zuvor hatten Sorgen über eine erneute Verschärfung der Handelsspannungen zwischen den USA und China zu einem Kursrücksetzer geführt. Am Donnerstag lieferten positive Quartalszahlen einiger großer Unternehmen Rückenwind. Zudem gilt es an den Märkten als nahezu sicher, dass die US-Notenbank Fed bei ihrer Sitzung kommende Woche die Zinsen weiter senken wird.
ASIEN: - GEWINNE - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Freitag nach den jüngsten Verlusten wieder zugelegt. Die freundliche Verfassung der US-Aktienmärkte sorgte auch in Asien für etwas Rückenwind. In Japan legte der Leitindex Nikkei 225 zuletzt um 1,6 Prozent zu. Der Hang Seng der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong gewann 0,6 Prozent und der CSI-300-Index mit den wichtigsten Aktien der Festlandsbörsen kletterte um 0,7 Prozent nach oben. US-Präsident Donald Trump wird Chinas Präsident Xi Jinping nach Angaben des Weißen Hauses am Donnerstag (Ortszeit) in Südkorea treffen. Der US-Präsident hatte das Treffen mit Xi jüngst im Weißen Haus erneut angekündigt und ein Handelsabkommen in Aussicht gestellt.
^
DAX 24.207,79 0,24%
XDAX 24.221,80 0,28%
EuroSTOXX 50 5.668,33 0,52%
Stoxx50 4.786,47 0,34%
DJIA 46.734,61 0,31%
S&P 500 6.738,44 0,58%
NASDAQ 100 2.5097,42 0,88%°
------------------------------------------------------------------------------- ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL
-------------------------------------------------------------------------------
RENTEN:
^
Bund-Future 129,91 0,01%°
DEVISEN:
^
Euro/USD 1,1607 -0,09%
USD/Yen 152,97 0,26%
Euro/Yen 177,56 0,16%°
BITCOIN:
^
Bitcoin 111.242 1,03%
(USD, Bitstamp)°
ROHÖL:
^
Brent 65,74 -0,25 USD WTI 61,54 -0,25 USD°
/jha/
Hier im Thread noch irgendetwas schreiben lohnt gänzlich nicht
Für mich erfüllt das Forum mehrere Zwecke: Zum einen dient es dem Austausch mit Gleichgesinnten und dem Abgleich von Trading-Marken, zum anderen aber auch als Unterhaltung während des oft monotonen Tradings. Wenn dir die Beiträge von R32 (oder auch von mir) nicht zusagen, dann haben wir offenbar unterschiedliche Vorstellungen davon, wie das Forum genutzt werden sollte. Aus meiner Sicht hat R32 hier genauso seine Daseinsberechtigung wie du oder ich. Mit deinen – wie du es nennst – „aufgezeigten Möglichkeiten“ kann ich persönlich wenig anfangen.
Vielleicht spricht das aber andere User an, die mit anderen Timeframes arbeiten oder einen anderen Ansatz verfolgen.
Sorry, aber du bist nicht der Mod. Deshalb kannst du auch keine Regeln für den Content aufstellen. Nutze das Forum gern für deine eigenen Zwecke – aber akzeptiere bitte, dass andere Trader andere Ziele verfolgen. Und hör auf, nahezu täglich zu sticheln.