    Asthma-Mittel Dupixent schiebt an

    Sanofi schlägt Erwartungen - Ziele bestätigt

    Für Sie zusammengefasst
    • Sanofi erzielt mit Dupixent über 4 Mrd. Euro Umsatz.
    • Konzernumsatz wächst um 2,3 % auf 12,4 Mrd. Euro.
    • Operativer Gewinn übertrifft Markterwartungen deutlich.
    Foto: Jan Woitas - dpa

    PARIS (dpa-AFX) - Der Arzneimittelhersteller Sanofi hat auch im dritten Quartal von seinem Kassenschlager Dupixent profitiert. Das Blockbuster-Medikament, das etwa bei Asthma und Neurodermitis zum Einsatz kommt, knackte mit einem Zuwachs von über einem Viertel erstmals in einem Quartal die 4 Milliarden Euro Umsatzmarke, wie Sanofi am Freitag in Paris mitteilte. Insgesamt wuchsen die Erlöse der Franzosen zwar nicht so stark, dafür schnitten sie beim operativen Gewinn besser ab, als am Markt erwartet worden war.

    Der konzernweite Umsatz stieg in den drei Monaten bis Ende September um 2,3 Prozent auf 12,4 Milliarden Euro, wobei Wechselkurse negative Auswirkungen hatten, da etwa die USA ein wichtiger Markt für Sanofi ist. Der Gewinn aus dem Tagesgeschäft legte ähnlich stark zu auf 4,4 Milliarden Euro. Der bereinigte Gewinn stieg um 4 Prozent auf 3,5 Milliarden Euro. Die Jahresziele bestätigte Konzernchef Paul Hudson./lew/stk

    ISIN:FR0000120578WKN:920657

     

