Sanofi schlägt Erwartungen - Ziele bestätigt

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Sanofi Aktie

Die Sanofi Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,54 % und einem Kurs von 87,75 auf Lang & Schwarz (24. Oktober 2025, 07:39 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Sanofi Aktie um +1,21 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,37 %.

Die Marktkapitalisierung von Sanofi bezifferte sich zuletzt auf 107,97 Mrd..

Sanofi zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 3,9200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,2200 %.

Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 107,10EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 92,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 119,00EUR was eine Bandbreite von +4,62 %/+35,33 % bedeutet.