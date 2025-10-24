Asthma-Mittel Dupixent schiebt an
Sanofi schlägt Erwartungen - Ziele bestätigt
- Sanofi erzielt mit Dupixent über 4 Mrd. Euro Umsatz.
- Konzernumsatz wächst um 2,3 % auf 12,4 Mrd. Euro.
- Operativer Gewinn übertrifft Markterwartungen deutlich.
PARIS (dpa-AFX) - Der Arzneimittelhersteller Sanofi hat auch im dritten Quartal von seinem Kassenschlager Dupixent profitiert. Das Blockbuster-Medikament, das etwa bei Asthma und Neurodermitis zum Einsatz kommt, knackte mit einem Zuwachs von über einem Viertel erstmals in einem Quartal die 4 Milliarden Euro Umsatzmarke, wie Sanofi am Freitag in Paris mitteilte. Insgesamt wuchsen die Erlöse der Franzosen zwar nicht so stark, dafür schnitten sie beim operativen Gewinn besser ab, als am Markt erwartet worden war.
Der konzernweite Umsatz stieg in den drei Monaten bis Ende September um 2,3 Prozent auf 12,4 Milliarden Euro, wobei Wechselkurse negative Auswirkungen hatten, da etwa die USA ein wichtiger Markt für Sanofi ist. Der Gewinn aus dem Tagesgeschäft legte ähnlich stark zu auf 4,4 Milliarden Euro. Der bereinigte Gewinn stieg um 4 Prozent auf 3,5 Milliarden Euro. Die Jahresziele bestätigte Konzernchef Paul Hudson./lew/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Sanofi Aktie
Die Sanofi Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,54 % und einem Kurs von 87,75 auf Lang & Schwarz (24. Oktober 2025, 07:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Sanofi Aktie um +1,21 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,37 %.
Die Marktkapitalisierung von Sanofi bezifferte sich zuletzt auf 107,97 Mrd..
Sanofi zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 3,9200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,2200 %.
Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 107,10EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 92,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 119,00EUR was eine Bandbreite von +4,62 %/+35,33 % bedeutet.