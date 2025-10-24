Newmont-Aktie fällt trotz starker Quartalszahlen – Goldproduktion sinkt um 15 %

Die Aktie des weltgrößten Goldproduzenten Newmont Corporation geriet am Donnerstag nachbörslich unter Druck und verlor 5,42 Prozent, obwohl das Unternehmen für das dritte Quartal deutlich bessere Ergebnisse als erwartet vorlegte. Der Rückgang in der Goldproduktion um 15 Prozent schmälerte die Möglichkeit, die Vorteile der historisch hohen Goldpreise voll auszuschöpfen.

Newmont meldete für das dritte Quartal einen Gewinn von 1,83 Milliarden US-Dollar beziehungsweise 1,67 US-Dollar je Aktie, nach 922 Millionen US-Dollar oder 0,80 US-Dollar je Aktie im Vorjahr. Das bereinigte Ergebnis je Aktie von 1,71 US-Dollar übertraf die Analystenerwartungen deutlich.

Auch der Umsatz legte kräftig zu: 5,52 Milliarden US-Dollar bedeuten ein Plus von 20 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum und lagen ebenfalls über den Konsensschätzungen der Analysten.

Der durchschnittlich erzielte Goldpreis kletterte auf 3.539 US-Dollar je Unze, nach 2.518 US-Dollar im Vorjahr. Dennoch fiel die förderbare Goldproduktion auf 1,42 Millionen Unzen, verglichen mit 1,67 Millionen Unzen im dritten Quartal 2024. Verantwortlich dafür waren niedrigere Erzgehalte, geplante Wartungsarbeiten an den Minen Peñasquito (Mexiko) und Lihir (Papua-Neuguinea) sowie der Abschluss des Abbaus im Subika-Tagebau (Ahafo South, Ghana).

Kosten im Griff – Fokus auf Effizienz nach Newcrest-Übernahme

Die All-in Sustaining Costs (AISC) für Gold sanken um 2,8 Prozent auf 1.566 US-Dollar je Unze, da das Unternehmen seine Ausgaben nach der 15 Milliarden US-Dollar schweren Übernahme von Newcrest Mining konsequent zurückfuhr.

Newmont erklärte, die vollen Vorteile der laufenden Kostensenkungsinitiativen würden sich erst im Guidance-Bericht 2026 vollständig widerspiegeln, der im kommenden Jahr veröffentlicht wird. Allerdings sollen die Investitionsausgaben 2026 wieder steigen, insbesondere für Projekte wie Rückstandsanlagen am Cadia-Komplex und eine mögliche Erweiterung der Red-Chris-Mine in Kanada.

Rekordfreier Cashflow und stabile Bilanz

Operativ bleibt Newmont auf Erfolgskurs: Das Unternehmen erzielte im dritten Quartal einen operativen Cashflow von 2,3 Milliarden US-Dollar und einen freien Cashflow von 1,6 Milliarden US-Dollar – der höchste Wert in der Unternehmensgeschichte. Seit Jahresbeginn beläuft sich der freie Cashflow auf 4,5 Milliarden US-Dollar, ebenfalls ein Rekordwert.

"Wir haben eine außergewöhnlich starke Bilanz, rekordhohe Cashflows und eine klar definierte Kapitalstrategie", sagte Designierte CEO Natascha Viljoen, die nach dem angekündigten Rücktritt von Tom Palmer zum Jahresende die Führung übernimmt.

Strategische Neuausrichtung

Viljoen kündigte eine neue Organisationsstruktur mit zwei operativen Geschäftseinheiten an, um Entscheidungsprozesse zu beschleunigen und Verantwortlichkeiten klarer zu gestalten. Zudem wurden die Gesamt-, Explorations- und Projektkosten für 2025 um rund 15 Prozent reduziert.

Seit dem letzten Quartalsbericht hat das Unternehmen 823 Millionen US-Dollar an die Aktionäre ausgeschüttet, darunter 550 Millionen US-Dollar an Aktienrückkäufen und eine Dividende von 0,25 US-Dollar je Aktie.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

Die Newmont Corporation Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,63 % und einem Kurs von 72,20EUR auf Tradegate (24. Oktober 2025, 07:58 Uhr) gehandelt.





Platzt die Alles‑Blase? Jetzt Report kostenlos herunterladen!