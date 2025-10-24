    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsUS Tech 100 IndexvorwärtsNachrichten zu US Tech 100

    Größte Finanzierung der KI-Ära

    613 Aufrufe 613 0 Kommentare 0 Kommentare

    38 Milliarden US-Dollar für Oracle-nahe Rechenzentren

    Ein Rekord-Deal steht bevor: Banken planen eine 38-Milliarden-Dollar-Finanzierung für Oracle-nahe Rechenzentren. Damit erreicht der KI-Boom nun auch den globalen Schulden- und Anleihemarkt.

    Für Sie zusammengefasst
    • Banken planen 38-Milliarden-Dollar-Finanzierung für KI.
    • Oracle und OpenAI profitieren von zwei Rechenzentren.
    • Rekord-Deal zeigt Boom im KI-Schuldenmarkt an.
    • Report: Platzt die Alles‑Blase?
    Größte Finanzierung der KI-Ära - 38 Milliarden US-Dollar für Oracle-nahe Rechenzentren
    Foto: Philippe Turpin - Photononstop

    Der globale KI-Boom erreicht den Kredit- und Anleihemarkt: Banken bereiten derzeit eine Finanzierung in historischer Höhe von 38 Milliarden US-Dollar vor, um den Bau zweier riesiger Rechenzentren zu unterstützen. Diese stehen in engem Zusammenhang mit Oracle und OpenAI. Wie Insider gegenüber Bloomberg berichten, soll die Platzierung bereits Anfang kommender Woche starten. Es wäre die bislang größte Transaktion für KI-Infrastruktur.

    Federführend bei diesem Mega-Deal sind JPMorgan Chase und die Mitsubishi UFJ Financial Group. Die Finanzierung ist in zwei vorrangig besicherte Kreditpakete aufgeteilt: 23,25 Milliarden US-Dollar fließen in ein Rechenzentrum in Texas und weitere 14,75 Milliarden US-Dollar in ein Projekt in Wisconsin. Entwickelt werden beide Standorte von Vantage Data Centers. Die Anlagen sollen künftig von Oracle genutzt werden, um OpenAI-Systeme mit Rechenleistung zu versorgen.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu NASDAQ 100!
    Short
    27.143,10€
    Basispreis
    16,78
    Ask
    × 14,35
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    23.075,42€
    Basispreis
    18,40
    Ask
    × 14,18
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Dieses Vorhaben ist Teil von Oracles globaler Initiative "Stargate", in deren Rahmen der Konzern gemeinsam mit OpenAI bis zu 500 Milliarden US-Dollar in KI-Infrastruktur investieren möchte. Zu den weiteren beteiligten Banken zählen Wells Fargo, BNP Paribas, Goldman Sachs, die Sumitomo Mitsui Banking Corporation und die Société Générale.

    Die Kredite haben eine Laufzeit von vier Jahren mit zwei Verlängerungsoptionen um jeweils ein Jahr. Der Zinssatz soll rund 2,5 Prozentpunkte über dem Referenzwert liegen. Während der Bauphase werden nur Zinsen gezahlt; die Tilgung beginnt nach der Inbetriebnahme der Rechenzentren.

    Das Timing ist günstig, da Investoren seit Monaten auf Engagements im KI-Sektor drängen. Erst kürzlich sorgte Meta Platforms mit einer 29-Milliarden-Dollar-Anleihe für den Ausbau seiner Datenzentren in Louisiana für Aufsehen – deren Papiere legten im Sekundärhandel deutlich zu.

    Mit dem Oracle-Deal dürfte nun die nächste Rekordfinanzierung folgen – ein klares Signal, dass der Milliardenhunger der KI-Branche auch den Schuldenmarkt auf ein neues Niveau hebt.

    Keine Lust auf hohe Order- und Depotgebühren? Dann schnell zu SMARTBROKER+ wechseln: Alle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*. 
    *ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen

     


    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



    Reports
    Platzt die Alles‑Blase?
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
    4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Größte Finanzierung der KI-Ära 38 Milliarden US-Dollar für Oracle-nahe Rechenzentren Ein Rekord-Deal steht bevor: Banken planen eine 38-Milliarden-Dollar-Finanzierung für Oracle-nahe Rechenzentren. Damit erreicht der KI-Boom nun auch den globalen Schulden- und Anleihemarkt.