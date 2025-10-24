38 Milliarden US-Dollar für Oracle-nahe Rechenzentren

Federführend bei diesem Mega-Deal sind JPMorgan Chase und die Mitsubishi UFJ Financial Group. Die Finanzierung ist in zwei vorrangig besicherte Kreditpakete aufgeteilt: 23,25 Milliarden US-Dollar fließen in ein Rechenzentrum in Texas und weitere 14,75 Milliarden US-Dollar in ein Projekt in Wisconsin. Entwickelt werden beide Standorte von Vantage Data Centers. Die Anlagen sollen künftig von Oracle genutzt werden, um OpenAI-Systeme mit Rechenleistung zu versorgen.

Der globale KI-Boom erreicht den Kredit- und Anleihemarkt: Banken bereiten derzeit eine Finanzierung in historischer Höhe von 38 Milliarden US-Dollar vor, um den Bau zweier riesiger Rechenzentren zu unterstützen. Diese stehen in engem Zusammenhang mit Oracle und OpenAI. Wie Insider gegenüber Bloomberg berichten, soll die Platzierung bereits Anfang kommender Woche starten. Es wäre die bislang größte Transaktion für KI-Infrastruktur.

Dieses Vorhaben ist Teil von Oracles globaler Initiative "Stargate", in deren Rahmen der Konzern gemeinsam mit OpenAI bis zu 500 Milliarden US-Dollar in KI-Infrastruktur investieren möchte. Zu den weiteren beteiligten Banken zählen Wells Fargo, BNP Paribas, Goldman Sachs, die Sumitomo Mitsui Banking Corporation und die Société Générale.

Die Kredite haben eine Laufzeit von vier Jahren mit zwei Verlängerungsoptionen um jeweils ein Jahr. Der Zinssatz soll rund 2,5 Prozentpunkte über dem Referenzwert liegen. Während der Bauphase werden nur Zinsen gezahlt; die Tilgung beginnt nach der Inbetriebnahme der Rechenzentren.

Das Timing ist günstig, da Investoren seit Monaten auf Engagements im KI-Sektor drängen. Erst kürzlich sorgte Meta Platforms mit einer 29-Milliarden-Dollar-Anleihe für den Ausbau seiner Datenzentren in Louisiana für Aufsehen – deren Papiere legten im Sekundärhandel deutlich zu.

Mit dem Oracle-Deal dürfte nun die nächste Rekordfinanzierung folgen – ein klares Signal, dass der Milliardenhunger der KI-Branche auch den Schuldenmarkt auf ein neues Niveau hebt.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



