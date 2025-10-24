3M startet weiter durch

Investoren, die sich nach der technischen Besprechung zu 3M vom 12. Juni 2025 nach erfolgreicher Beendigung eines seit 2018 bestehenden Abwärtstrends in Position gebracht hatten, können nun von der Aussaat profitieren, da sich das Wertpapier mit großen Schritten in dieser Woche seinem mittelfristigen Kursziel bei 174,70 US-Dollar nährt. Doch das volle Aufwärtspotenzial wurde aus der inversen SKS-Formation noch lange nicht ausgeschöpft, sodass darüber weitere Kursgewinne bis auf 183,73 US-Dollar als möglich erachtet werden und nach aktueller Auswertung auch bald zu sehen sein dürften. Im Bereich der Vorgängerhochs ist aber mit erhöhter Volatilität und vereinzelten Rücksetzern zu rechnen. Der Bereich um 159,75 US-Dollar käme hierbei als potenzielles Einstiegsniveau ins Spiel. Ins bärische Lager wechselt die Aktie dagegen erst unterhalb des 50-Wochen-Durchschnitts (blaue Linie) bei 144,50 US-Dollar, eine solche Entwicklung dürfte das Papier von 3M auf mittelfristige Sicht bis auf 126,16 US-Dollar abwärts drücken. Größere Umkehrsignale sind derzeit aber nicht zu verzeichnen, sodass die Long-Variante hierbei klar zu favorisieren ist.

1. Long-Position auf aktuellem Niveau von 170,16 US-Dollar eröffnen , Stopp unter 146,50 US-Dollar platzieren. Kursziele 174,70/183,73 US-Dollar

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

3M Comp. (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DY950Y Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 2,13 - 2,14 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 145,482 US-Dollar Basiswert: 3M Comp. KO-Schwelle: 145,482 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 170,16 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 183,73 US-Dollar Hebel: 6,85 Kurschance: + 55 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DY2NZH Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 2,93 - 2,94 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 203,7304 US-Dollar Basiswert: 3M Comp. KO-Schwelle: 203,7304 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 170,16 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 4,97 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

