    Silberpreis

    Silberpreis stürzt ab -1,00 % auf 48,43 USD

    Starker Abverkauf: Silber verliert -1,00 % in 24h.

    Deutlicher Rückgang beim Silberpreis: Das Edelmetall verliert -1,00 % und fällt auf 48,43USD. Starker Verkaufsdruck prägt den Handel.

    Silber Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -10,61 %
    1 Monat +10,21 %
    3 Monate +24,55 %
    1 Jahr +44,40 %

    Nehmen wir ein Beispiel: Hätten Sie vor 10 Jahren 5.000USD in Silber investiert, lag der Preis bei 15,77245USD. Heute notiert Silber bei 48,43USD. Ihr Einsatz wäre nun 15.354,1USD wert – ein Zuwachs von +207,08 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber

    Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Silber im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Hohe Nachfrage, insbesondere aus Asien, wird optimistisch bewertet, während die Volatilität und Gewinnmitnahmen aufgrund von Margin Calls Bedenken hervorrufen. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage war volatil, jedoch bleibt die Grundstimmung positiv, unterstützt durch Angebotsengpässe und fundamentale Faktoren.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Silber eingestellt.

    Informationen zu Silber

    Neben seiner Funktion als Anlage- und Schmuckmetall spielt Silber eine zentrale Rolle in der Industrie. Vor allem die Energiewende sorgt für steigende Nachfrage. Anleger nutzen Silber häufig als Hebel auf den Goldpreis.

    Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.

    Silber

    ISIN:XD0002746952WKN:CG3AB1



    Autor
    Markt Bote
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
