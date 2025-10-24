Neues Kaufsignal in Arbeit

Seit Monaten schwankt das Qualcomm-Papier mit Ausnahme des kleinen Ausreißers im April zwischen 150,30 und in der Spitze etwa 176,90 US-Dollar seitwärts. Analysiert man nun die Kursmuster seit Ende Juli 2024, ergibt sich im Wochenchart eine große inverse SKS-Formation als Trendwendemuster. Sollte dieses durch einen Sprung mindestens über 176,15 US-Dollar auf Wochenbasis erfolgreich aufgelöst werden, würde dies sofortiges Aufwärtspotenzial zunächst auf ein Preisniveau von 193,84 und darüber in den Bereich von 211,37 US-Dollar freisetzen und sich für ein entsprechend längeres Long-Engagement anbieten. Auf der Unterseite stellt der Bereich um den 200-Wochen-Durchschnitt bei 146,26 US-Dollar (rote Linie) einen möglichen Sell-Trigger dar, unterhalb dessen empfindliche Verluste auf 136,82 und darunter 123,50 US-Dollar eingeplant werden müssten. Dies würde jedoch die Bemühungen der letzten Monate vollständig zunichtemachen.

1. Long-Position über 176,15 US-Dollar eröffnen , Stopp unter 165,75 US-Dollar platzieren. Kursziele 193,84/211,37 US-Dollar

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Qualcomm Inc. (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU4JV9 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,12 - 1,13 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 157,9883 US-Dollar Basiswert: Qualcomm Inc. KO-Schwelle: 157,9883 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 170,43 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 211,37 US-Dollar Hebel: 13,03 Kurschance: + 270 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DQ6GQZ Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 1,54 - 1,55 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 188,058 US-Dollar Basiswert: Qualcomm Inc. KO-Schwelle: 188,058 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 170,43 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 9,52 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

