JPMORGAN stuft T-Mobile US auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für T-Mobile US auf "Overweight" mit einem Kursziel von 300 US-Dollar belassen. Ein Rekord-Kundenzuwachs und der anstehende mehrjährige Ausblick untermauerten seine Investment-Einschätzung, schrieb Sebastiano Petti nach dem Quartalsbericht am Donnerstagabend. Die Aktie der US-Tochter der Deutschen Telekom ist für ihn ein "Top ick"./rob/ajx/misVeröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 21:19 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 21:19 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die T-Mobile US Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,74 % und einem Kurs von 190,6EUR auf Tradegate (24. Oktober 2025, 07:51 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Sebastiano Petti

Analysiertes Unternehmen: T-Mobile US

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 300

Kursziel alt: 300

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A

