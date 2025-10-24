    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsAnalysenvorwärtsAnalysen: kaufenvorwärtsNachricht
    37 Aufrufe 37 0 Kommentare 0 Kommentare

    BERENBERG stuft AKZO NOBEL NV auf 'Buy'

    HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Akzo Nobel nach Zahlen zum dritten Quartal von 75 auf 74 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Lackehersteller vollziehe den notwendigen Übergang zu einem schlankeren Konzern, schrieb Sebastian Bray in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dieser sei dann besser an Wachstum bei niedrigeren Volumina angepasst. In den kommenden zwei bis drei Jahren könnten die Niederländer zudem das Geschäft mit Dekofarben veräußern./rob/bek/mis

    Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 16:23 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Analysierendes Institut: BERENBERG
    Analyst: Sebastian Bray
    Analysiertes Unternehmen: AKZO NOBEL NV
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 74
    Kursziel alt: 75
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    BERENBERG stuft AKZO NOBEL NV auf 'Buy' Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Akzo Nobel nach Zahlen zum dritten Quartal von 75 auf 74 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Lackehersteller vollziehe den notwendigen Übergang zu einem schlankeren Konzern, schrieb …