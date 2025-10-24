TetraScience startet wissenschaftliches KI-Leuchtturmprogramm mit Takeda als Gründungspartner

Die Wissenschaft für das Zeitalter der KI neu konzipieren und umgestalten

BOSTON, 24. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- TetraScience , das Unternehmen für wissenschaftliche Daten und KI, startete heute sein „Scientific AI Lighthouse (SAIL)"-Programm mit Takeda als Gründungspartner. Dieses Programm stellt ein neues Modell vor, welches die biopharmazeutische Forschung und Entwicklung sowie die Produktion in der Ära der KI verändern soll.

Als SAIL-Gründungspartner hat Takeda als Erster Zugang zu TetraSciences komplettem Spektrum an Daten und KI-Fähigkeiten, um die KI-gestützte Arzneimittelentdeckung zu beschleunigen, CMC-Zykluszeiten zu reduzieren, In-Silico-Modellierung zu ermöglichen sowie die Produktivität der Wissenschaftler durch den Einsatz von agentenbasierter KI zu steigern. Das Programm soll es Biopharmaunternehmen ermöglichen, mehr Produkte zu geringeren Kosten und Risiken auf den Markt zu bringen, indem die Produktivität gesteigert sowie die Qualität der Kandidaten verbessert wird.

Jahrzehntelang wurde die Produktivität in der pharmazeutischen Forschung und Entwicklung durch stark fragmentierte Datensätze, maßgeschneiderte Arbeitsabläufe, manuelle Prozesse sowie einmalige Projektansätze eingeschränkt, die sich nicht skalieren ließen. Das SAIL-Modell von TetraScience bietet eine vollständig integrierte Reihe von Funktionen, die speziell für das Zeitalter der KI entwickelt wurden und diese Herausforderungen direkt angehen:

Scientific Data Foundry

Zerlegt wissenschaftliche Daten, die in firmeneigenen Silos von Anbietern erfasst werden, in atomare Einheiten (experimentelle Messungen, Metadaten, abgeleitete Ergebnisse, Instrumententelemetrie). Diese werden in KI-eigenen Schemata, Taxonomien sowie Ontologien organisiert und dann für die Wiederverwendung, die kontinuierliche Verbesserung und die gemeinsame Nutzung im Verbund aufbereitet. Damit sind Biopharmadaten in einer sich schnell entwickelnden Landschaft von ELNs, LIMS, Instrumenten, IoT und Robotik zukunftssicher gegen die Bindung an einen bestimmten Anbieter, während gleichzeitig die Compliance sowie die Audit-Bereitschaft verbessert werden.