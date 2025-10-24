    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSteel Authority Of India AktievorwärtsNachrichten zu Steel Authority Of India
    77 Aufrufe 77 0 Kommentare 0 Kommentare

    TetraScience startet wissenschaftliches KI-Leuchtturmprogramm mit Takeda als Gründungspartner

    Die Wissenschaft für das Zeitalter der KI neu konzipieren und umgestalten

    BOSTON, 24. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- TetraScience, das Unternehmen für wissenschaftliche Daten und KI, startete heute sein „Scientific AI Lighthouse (SAIL)"-Programm mit Takeda als Gründungspartner. Dieses Programm stellt ein neues Modell vor, welches die biopharmazeutische Forschung und Entwicklung sowie die Produktion in der Ära der KI verändern soll.

    TetraScience logo

    Als SAIL-Gründungspartner hat Takeda als Erster Zugang zu TetraSciences komplettem Spektrum an Daten und KI-Fähigkeiten, um die KI-gestützte Arzneimittelentdeckung zu beschleunigen, CMC-Zykluszeiten zu reduzieren, In-Silico-Modellierung zu ermöglichen sowie die Produktivität der Wissenschaftler durch den Einsatz von agentenbasierter KI zu steigern. Das Programm soll es Biopharmaunternehmen ermöglichen, mehr Produkte zu geringeren Kosten und Risiken auf den Markt zu bringen, indem die Produktivität gesteigert sowie die Qualität der Kandidaten verbessert wird.

    Jahrzehntelang wurde die Produktivität in der pharmazeutischen Forschung und Entwicklung durch stark fragmentierte Datensätze, maßgeschneiderte Arbeitsabläufe, manuelle Prozesse sowie einmalige Projektansätze eingeschränkt, die sich nicht skalieren ließen. Das SAIL-Modell von TetraScience bietet eine vollständig integrierte Reihe von Funktionen, die speziell für das Zeitalter der KI entwickelt wurden und diese Herausforderungen direkt angehen:

    Scientific Data Foundry
    Zerlegt wissenschaftliche Daten, die in firmeneigenen Silos von Anbietern erfasst werden, in atomare Einheiten (experimentelle Messungen, Metadaten, abgeleitete Ergebnisse, Instrumententelemetrie). Diese werden in KI-eigenen Schemata, Taxonomien sowie Ontologien organisiert und dann für die Wiederverwendung, die kontinuierliche Verbesserung und die gemeinsame Nutzung im Verbund aufbereitet. Damit sind Biopharmadaten in einer sich schnell entwickelnden Landschaft von ELNs, LIMS, Instrumenten, IoT und Robotik zukunftssicher gegen die Bindung an einen bestimmten Anbieter, während gleichzeitig die Compliance sowie die Audit-Bereitschaft verbessert werden.

    Seite 1 von 3 



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    PR Newswire (dt.)
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    TetraScience startet wissenschaftliches KI-Leuchtturmprogramm mit Takeda als Gründungspartner Die Wissenschaft für das Zeitalter der KI neu konzipieren und umgestalten BOSTON, 24. Oktober 2025 /PRNewswire/ - TetraScience, das Unternehmen für wissenschaftliche Daten und KI, startete heute sein „Scientific AI Lighthouse (SAIL)"-Programm mit …