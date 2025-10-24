BERENBERG stuft ATOSS SOFTWARE AG auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Atoss Software auf "Buy" mit einem Kursziel von 150 Euro belassen. Die Quartalszahlen hätten demonstriert, dass man das Geschäft des Softwareanbieters und den Aktienkurs nicht abschreiben sollte, schrieb Gustav Froberg am Donnerstagnachmittag in einem Rückblick auf den Zwischenbericht. Das Umsatzwachstum habe sich moderat beschleunigt, die Nachfrage scheine sich verbessert zu haben, und die Margen blieben hoch, was zu einer Anhebung der Margenprognose geführt habe. Froberg sieht Potenzial für eine langfristig weiterhin starke Ertragsentwicklung./rob/gl/misVeröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 16:36 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ATOSS Software Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,17 % und einem Kurs von 119,6EUR auf Tradegate (24. Oktober 2025, 08:04 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Gustav Froberg

Analysiertes Unternehmen: ATOSS SOFTWARE AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 150

Kursziel alt: 150

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

