Diese Biotech-Aktie könnte sich durch neues Adipositas-Medikament verdoppeln

"Angesichts der bevorstehenden klinischen Ergebnisse sowohl von BioAge als auch von Wettbewerbern sehen wir in den kommenden 12 bis 15 Monaten mehrere potenzielle Kurstreiber", schrieb Citi-Analystin Samantha Semenkow in einer Mitteilung an Kunden.

BioAge Labs steht laut einer neuen Einschätzung von Citigroup kurz vor einem deutlichen Kurssprung. Die US-Großbank stufte die Aktie des Biotech-Unternehmens von Neutral auf Buy hoch und verdoppelte gleichzeitig ihr 12-Monats-Kursziel von 5 auf 10 US-Dollar.

Neuer Hoffnungsträger im boomenden Markt für Gewichtsreduktion

BioAge Labs entwickelt mit BGE-102 ein innovatives Medikament gegen Adipositas, das nach Einschätzung von Citigroup erhebliches Marktpotenzial besitzt. Der Wirkstoff ist ein hochpotenter, niedermolekularer NLRP3-Inhibitor, der Entzündungsprozesse hemmt und damit einen neuartigen Ansatz im Kampf gegen Übergewicht verfolgt.

Das Unternehmen begann bereits im Sommer 2024 mit einer Phase-I-Studie zu BGE-102. Laut Semenkow könnte das Mittel sowohl als eigenständige Therapie als auch in Kombination mit oralen GLP-1-Medikamenten – etwa Novo Nordisks Rybelsus – eingesetzt werden.

"Unserer Einschätzung nach ist BGE-102 ein vielversprechender, potenziell differenzierter NLRP3-Inhibitor, der sich sowohl als Kombinationsoption mit oralen GLP-1-Therapien als auch als Monotherapie eignet", erklärte die Analystin weiter.

Wachstumsmarkt Adipositas-Medikamente bleibt heiß

Der Markt für Medikamente zur Gewichtsreduktion befindet sich in einem massiven Aufschwung. Laut einer Umfrage der Gesundheitsorganisation KFF (früher Kaiser Family Foundation) nutzte im Jahr 2024 bereits jeder achte Erwachsene in den USA ein GLP-1-Präparat. Unter Diabetikern ab 18 Jahren lag die Nutzungsrate sogar bei über 40 Prozent.

Dieser Trend hat eine neue Welle von Investitionen und Übernahmen in der Biotech-Branche ausgelöst. Analysten erwarten, dass sich der weltweite Markt für medikamentöse Gewichtsreduktion in den kommenden fünf Jahren mehr als verdreifachen könnte – ein Umfeld, in dem innovative Anbieter wie BioAge profitieren könnten.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



