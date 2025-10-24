    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsUnilever AktievorwärtsNachrichten zu Unilever
    BARCLAYS stuft Unilever PLC auf 'Overweight'

    LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Unilever von 5300 auf 5500 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Unilever schaffe 5 Prozent Wachstum in den USA und habe lediglich in Indien und Lateinamerika wirkliche Probleme, aber das reiche den Anlegern offenbar nicht, schrieb Warren Ackerman in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Wenn die Berichtssaison der Branche gelaufen sei, dürften sie es anders sehen./ag/mis

    Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 23:40 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / 03:00 / GMT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Unilever Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,04 % und einem Kurs von 53,70EUR auf Tradegate (24. Oktober 2025, 08:00 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BARCLAYS
    Analyst: Warren Ackerman
    Analysiertes Unternehmen: Unilever PLC
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 55
    Kursziel alt: 53
    Währung: GBP
    Zeitrahmen: 12m


