Aktien Frankfurt Ausblick
Hoffnung auf Handelsgespräche stützt Kurse
- Hoffnung auf Handelsgespräche hebt Dax um 0,2 Prozent.
- Trump trifft Xi Jinping nächste Woche in Südkorea.
- US-Verbraucherpreise könnten Inflation über 3% zeigen.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Hoffnung auf Handelsgespräche zwischen den USA und China dürfte vor dem Wochenende für steigende Kurse am deutschen Aktienmarkt sorgen. Der X-Dax indizierte den Dax am Freitag knapp eine Stunde vor Handelsbeginn 0,2 Prozent höher bei 24.264 Punkten. Auf Wochensicht deutet sich ein Plus von 1,8 Prozent an. Auch der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 wird moderat höher erwartet.
US-Präsident Donald Trump wird Chinas Präsident Xi Jinping nach Angaben des Weißen Hauses am kommenden Donnerstag (Ortszeit) in Südkorea treffen. Der US-Präsident hatte das Treffen mit Xi jüngst erneut angekündigt und ein Handelsabkommen in Aussicht gestellt.
Spannend könnte es am Nachmittag werden, wenn die Verbraucherpreise in den USA im September veröffentlicht werden. "Anleger und Analysten rechnen damit, dass die Inflation wieder angestiegen ist und vor dem Komma sogar die 3 zurückkehrt", schrieb Analyst Thomas Altmann von QC Partners. Das werde die US-Notenbank zwar nicht von einer Zinssenkung in der kommenden Woche abhalten; ein starker Preisanstieg könne aber den weiteren Zinspfad beeinflussen.
Im vorbörslichen Handel auf Tradegate stiegen Hensoldt -Aktien um fast 5 Prozent. Am Vorabend hatte das Rüstungsunternehmen von steigenden Aufträgen berichtet. Auch Rheinmetall -Aktien legten vorbörslich zu.
Papiere von Nordex verloren 2 Prozent und Teamviewer 1 Prozent. Die Investmentbank Odd BHF hat die Kaufempfehlungen für die Aktien des Windturbinenherstellers und des Software-Anbieters gestrichen./bek/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TeamViewer Aktie
Die TeamViewer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,36 % und einem Kurs von 22,30 auf Tradegate (24. Oktober 2025, 08:11 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TeamViewer Aktie um -20,73 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -25,51 %.
Die Marktkapitalisierung von TeamViewer bezifferte sich zuletzt auf 1,14 Mrd..
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 12,400EUR. Von den letzten 5 Analysten der TeamViewer Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von +52,21 %/+21,77 % bedeutet.
Hier im Thread noch irgendetwas schreiben lohnt gänzlich nicht
Für mich erfüllt das Forum mehrere Zwecke: Zum einen dient es dem Austausch mit Gleichgesinnten und dem Abgleich von Trading-Marken, zum anderen aber auch als Unterhaltung während des oft monotonen Tradings. Wenn dir die Beiträge von R32 (oder auch von mir) nicht zusagen, dann haben wir offenbar unterschiedliche Vorstellungen davon, wie das Forum genutzt werden sollte. Aus meiner Sicht hat R32 hier genauso seine Daseinsberechtigung wie du oder ich. Mit deinen – wie du es nennst – „aufgezeigten Möglichkeiten“ kann ich persönlich wenig anfangen.
Vielleicht spricht das aber andere User an, die mit anderen Timeframes arbeiten oder einen anderen Ansatz verfolgen.
Sorry, aber du bist nicht der Mod. Deshalb kannst du auch keine Regeln für den Content aufstellen. Nutze das Forum gern für deine eigenen Zwecke – aber akzeptiere bitte, dass andere Trader andere Ziele verfolgen. Und hör auf, nahezu täglich zu sticheln.