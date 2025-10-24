    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    Aktien Frankfurt Ausblick

    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare

    Hoffnung auf Handelsgespräche stützt Kurse

    Für Sie zusammengefasst
    • Hoffnung auf Handelsgespräche hebt Dax um 0,2 Prozent.
    • Trump trifft Xi Jinping nächste Woche in Südkorea.
    • US-Verbraucherpreise könnten Inflation über 3% zeigen.
    Aktien Frankfurt Ausblick - Hoffnung auf Handelsgespräche stützt Kurse
    Foto: Arne Dedert - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Hoffnung auf Handelsgespräche zwischen den USA und China dürfte vor dem Wochenende für steigende Kurse am deutschen Aktienmarkt sorgen. Der X-Dax indizierte den Dax am Freitag knapp eine Stunde vor Handelsbeginn 0,2 Prozent höher bei 24.264 Punkten. Auf Wochensicht deutet sich ein Plus von 1,8 Prozent an. Auch der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 wird moderat höher erwartet.

    US-Präsident Donald Trump wird Chinas Präsident Xi Jinping nach Angaben des Weißen Hauses am kommenden Donnerstag (Ortszeit) in Südkorea treffen. Der US-Präsident hatte das Treffen mit Xi jüngst erneut angekündigt und ein Handelsabkommen in Aussicht gestellt.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!
    Short
    25.820,45€
    Basispreis
    15,39
    Ask
    × 14,96
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    22.720,00€
    Basispreis
    16,91
    Ask
    × 14,92
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Spannend könnte es am Nachmittag werden, wenn die Verbraucherpreise in den USA im September veröffentlicht werden. "Anleger und Analysten rechnen damit, dass die Inflation wieder angestiegen ist und vor dem Komma sogar die 3 zurückkehrt", schrieb Analyst Thomas Altmann von QC Partners. Das werde die US-Notenbank zwar nicht von einer Zinssenkung in der kommenden Woche abhalten; ein starker Preisanstieg könne aber den weiteren Zinspfad beeinflussen.

    Im vorbörslichen Handel auf Tradegate stiegen Hensoldt -Aktien um fast 5 Prozent. Am Vorabend hatte das Rüstungsunternehmen von steigenden Aufträgen berichtet. Auch Rheinmetall -Aktien legten vorbörslich zu.

    Papiere von Nordex verloren 2 Prozent und Teamviewer 1 Prozent. Die Investmentbank Odd BHF hat die Kaufempfehlungen für die Aktien des Windturbinenherstellers und des Software-Anbieters gestrichen./bek/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TeamViewer Aktie

    Die TeamViewer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,36 % und einem Kurs von 22,30 auf Tradegate (24. Oktober 2025, 08:11 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TeamViewer Aktie um -20,73 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -25,51 %.

    Die Marktkapitalisierung von TeamViewer bezifferte sich zuletzt auf 1,14 Mrd..

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 12,400EUR. Von den letzten 5 Analysten der TeamViewer Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von +52,21 %/+21,77 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu DAX - 846900 - DE0008469008

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über DAX. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    8 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Aktien Frankfurt Ausblick Hoffnung auf Handelsgespräche stützt Kurse Die Hoffnung auf Handelsgespräche zwischen den USA und China dürfte vor dem Wochenende für steigende Kurse am deutschen Aktienmarkt sorgen. Der X-Dax indizierte den Dax am Freitag knapp eine Stunde vor Handelsbeginn 0,2 Prozent höher bei 24.264 …