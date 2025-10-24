    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMicrosoft AktievorwärtsNachrichten zu Microsoft
    JEFFERIES stuft MICROSOFT CORP auf 'Buy'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Microsoft auf "Buy" mit einem Kursziel von 675 US-Dollar belassen. Mit Blick auf die anstehenden Quartalszahlen des Softwareriesen sieht Brent Thill dank des Themas Künstliche Intelligenz (KI) deutliches Aufwärtspotenzial für die Konsensschätzungen zur Cloud-Sparte Azure. Nach dem besten Zwischenbericht in der jüngsten Zeit habe die Aktie stagniert, erscheine aber gut positioniert für einen Anstieg, schrieb er in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick./rob/gl/mis

    Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 16:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / 00:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,18 % und einem Kurs von 449EUR auf Tradegate (24. Oktober 2025, 08:13 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JEFFERIES
    Analyst:
    Analysiertes Unternehmen: MICROSOFT CORP
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 675
    Kursziel alt: 675
    Währung: USD
    Zeitrahmen: N/A


