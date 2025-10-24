    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSTMicroelectronics AktievorwärtsNachrichten zu STMicroelectronics
    BARCLAYS stuft STMicro auf 'Underweight'

    LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für STMicroelectronics von 22 auf 20 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Der Verlauf der Erholung des Chipkonzerns sei vollkommen unklar, schrieb Simon Coles am Donnerstagabend im Nachgang der Quartalszahlen. Er kappte seine Schätzungen deutlich./ag/ajx

    Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 18:30 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 18:35 / GMT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die STMicroelectronics Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,04 % und einem Kurs von 22,25EUR auf Tradegate (24. Oktober 2025, 08:19 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BARCLAYS
    Analyst: Simon Coles
    Analysiertes Unternehmen: STMicro
    Aktieneinstufung neu: negativ
    Kursziel neu: 20
    Kursziel alt: 22
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


