BARCLAYS stuft STMicro auf 'Underweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für STMicroelectronics von 22 auf 20 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Der Verlauf der Erholung des Chipkonzerns sei vollkommen unklar, schrieb Simon Coles am Donnerstagabend im Nachgang der Quartalszahlen. Er kappte seine Schätzungen deutlich./ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 18:30 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 18:35 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die STMicroelectronics Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,04 % und einem Kurs von 22,25EUR auf Tradegate (24. Oktober 2025, 08:19 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Simon Coles

Analysiertes Unternehmen: STMicro

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 20

Kursziel alt: 22

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 20,00 € , was einem Rückgang von -8,63% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer