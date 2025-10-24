JPMORGAN stuft VALEO auf 'Overweight'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Valeo auf "Overweight" mit einem Kursziel von 22 Euro belassen. Der Autozulieferer habe gute operative Kennziffern vorgelegt und die Ziele bestätigt, schrieb Jose M Asumendi am Freitag nach dem Quartalsbericht der Franzosen./rob/ajx/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 21:59 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 21:59 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Valeo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,60 % und einem Kurs von 10,93EUR auf Tradegate (24. Oktober 2025, 08:00 Uhr) gehandelt.
