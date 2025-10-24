    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVinci AktievorwärtsNachrichten zu Vinci
    141 Aufrufe 141 0 Kommentare 0 Kommentare

    JEFFERIES stuft VINCI auf 'Buy'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Vinci nach Quartals-Umsatzzahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 140 Euro belassen. Der Mischkonzern habe durchwachsen, aber "solide genug" abgeschnitten, schrieb Graham Hunt in seiner Reaktion vom Donnerstagabend. Vor dem Jahreswechsel sehe er eine positive Dynamik sowie weiteres Aufwärtspotenzial, falls die politischen Risiken nachließen./rob/gl/ajx

    Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 18:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 18:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Vinci Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,28 % und einem Kurs von 126,1EUR auf Tradegate (24. Oktober 2025, 08:25 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JEFFERIES
    Analyst: Graham Hunt
    Analysiertes Unternehmen: VINCI
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 140
    Kursziel alt: 140
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 140,00, was eine Steigerung von +13,96% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    JEFFERIES stuft VINCI auf 'Buy' Das Analysehaus Jefferies hat Vinci nach Quartals-Umsatzzahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 140 Euro belassen. Der Mischkonzern habe durchwachsen, aber "solide genug" abgeschnitten, schrieb Graham Hunt in seiner Reaktion vom Donnerstagabend. Vor …