JEFFERIES stuft VINCI auf 'Buy'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Vinci nach Quartals-Umsatzzahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 140 Euro belassen. Der Mischkonzern habe durchwachsen, aber "solide genug" abgeschnitten, schrieb Graham Hunt in seiner Reaktion vom Donnerstagabend. Vor dem Jahreswechsel sehe er eine positive Dynamik sowie weiteres Aufwärtspotenzial, falls die politischen Risiken nachließen./rob/gl/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 18:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 18:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Vinci Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,28 % und einem Kurs von 126,1EUR auf Tradegate (24. Oktober 2025, 08:25 Uhr) gehandelt.
