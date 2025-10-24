JEFFERIES stuft VINCI auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Vinci nach Quartals-Umsatzzahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 140 Euro belassen. Der Mischkonzern habe durchwachsen, aber "solide genug" abgeschnitten, schrieb Graham Hunt in seiner Reaktion vom Donnerstagabend. Vor dem Jahreswechsel sehe er eine positive Dynamik sowie weiteres Aufwärtspotenzial, falls die politischen Risiken nachließen./rob/gl/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 18:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 18:59 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Graham Hunt

Analysiertes Unternehmen: VINCI

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 140

Kursziel alt: 140

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

