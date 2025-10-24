BERENBERG stuft STMicro auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für STMicroelectronics von 28 auf 26 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Wegen einer langsameren Erholung als erwartet sowie steigender Investitionen habe sie ihre Schätzungen für den Halbleiterkonzern gesenkt, schrieb Tammy Qiu am Donnerstagabend in einem Rückblick auf die jüngsten Quartalszahlen./rob/gl/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 19:42 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die STMicroelectronics Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,51 % und einem Kurs von 22,14EUR auf Tradegate (24. Oktober 2025, 08:24 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Tammy Qiu

Analysiertes Unternehmen: STMicro

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 26

Kursziel alt: 28

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

