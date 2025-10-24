Saab hebt Prognose – Ukraine-Deal könnte größter Auftrag der Geschichte werden

Der Betriebsgewinn des Herstellers des Kampfjets Gripen stieg im Jahresvergleich um 16 Prozent auf 1,37 Milliarden Kronen (145,5 Millionen US-Dollar) und lag damit knapp unter der durchschnittlichen Analystenschätzung von 1,38 Milliarden Kronen. Der Umsatz legte um 17,2 Prozent auf 15,87 Milliarden Kronen zu und übertraf leicht die Erwartungen von Bloomberg (15,68 Milliarden Kronen). Das organische Umsatzwachstum lag bei 18 Prozent. Die operative Marge betrug 8,7 Prozent, der Nettogewinn blieb mit 975 Millionen Kronen stabil.

Der schwedische Rüstungskonzern Saab hat im dritten Quartal trotz leicht unter den Erwartungen liegender Gewinne seine Jahresprognose angehoben. Das Unternehmen profitiert weiter von dem europaweiten Aufrüstungsboom infolge des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine und der von US-Präsident Donald Trump forcierten Forderung nach höheren NATO-Militärausgaben.

CEO Micael Johansson zeigte sich mit der Entwicklung zufrieden: "Die Marktaktivität war hoch und die Nachfrage stark. Wir sind gut positioniert, um Wachstumschancen zu nutzen. Gleichzeitig erhöhen wir die Investitionen in neue Technologien sowie Forschung und Entwicklung." Saab baut seine Kapazitäten aus, um den steigenden Bestellungen gerecht zu werden, und ist nach eigenen Angaben bereit, die Produktion des Gripen bei Bedarf "drastisch zu erhöhen".

Der Auftragseingang sank im Quartal leicht auf 20,9 Milliarden Kronen (Vorjahr: 21,2 Milliarden), während der Auftragsbestand mit 202,4 Milliarden Kronen weiterhin auf hohem Niveau blieb. Saab erwartet für das Gesamtjahr nun ein organisches Umsatzwachstum zwischen 20 und 24 Prozent – zuvor lag die Prognose bei 16 bis 20 Prozent. Zudem soll das operative Ergebnis noch schneller als der Umsatz zulegen, begleitet von einem positiven Cashflow.

Zu den jüngsten Impulsen zählt ein neues Kooperationsabkommen Schwedens mit der Ukraine im Bereich der Luftverteidigung. Es enthält die Option, bis zu 150 Gripen E zu exportieren – ein möglicher Rekordauftrag für die schwedische Rüstungsindustrie. Saab prüft nach eigenen Angaben auch Produktionsmöglichkeiten in weiteren Ländern, sollte eine Bestellung aus Kiew zustande kommen.

Saabs Aktienkurs hat sich seit Jahresbeginn um mehr als 110 Prozent erhöht und spiegelt damit die Dynamik des europäischen Verteidigungsmarkts wider. Das Unternehmen produziert neben Kampfjets auch Raketen, U-Boote und elektronische Systeme und gilt als einer der Hauptprofiteure der neuen europäischen Aufrüstungspolitik.

