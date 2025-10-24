BERNSTEIN RESEARCH stuft Safran auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Safran nach Quartalsumsätzen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 370 Euro belassen. Die Franzosen hätten dank des wichtigen Triebwerksgeschäfts erneut positiv überrascht und zudem den Jahresausblick angehoben, schrieb Adrien Rabier am Freitag in einer ersten Reaktion. Die positive Kursreaktion sollte sich aber in Grenzen halten, nachdem die Aktien schon gut gelaufen und die Erwartungen nach den starken Zahlen von Konkurrent GE Aerospace vorab gestiegen seien./rob/gl/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 05:40 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / 05:40 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SAFRAN Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,80 % und einem Kurs von 315EUR auf Tradegate (24. Oktober 2025, 08:45 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Adrien Rabier

Analysiertes Unternehmen: Safran

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 370

Kursziel alt: 370

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

