BERNSTEIN RESEARCH stuft T-Mobile US auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat T-Mobile US auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 265 US-Dollar belassen. Die überraschend guten Quartalszahlen und die Ausblicksanhebung verdienten eine Feier mit Champagner für den scheidenden Chef Mike Sievert, schrieb Laurent Yoon in seinem am Freitag vorliegenden Rückblick auf den Zwischenbericht des Telekommunikationskonzerns. Überschattet werde die gute Entwicklung allerdings durch das schwierige Branchenumfeld./rob/gl/misVeröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 00:35 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / 04:05 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die T-Mobile US Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,40 % und einem Kurs von 190,0EUR auf Tradegate (24. Oktober 2025, 08:45 Uhr) gehandelt.



