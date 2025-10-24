    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Umsatzverluste am Bau - Aufträge erholen sich

    Für Sie zusammengefasst
    • Bauunternehmen in Deutschland: Umsatzrückgang im August.
    • Erlöse bei 9,9 Mrd. Euro, 2,7% niedriger als 2022.
    • Aufträge im Hochbau stiegen um 9,2%, Tiefbau sank.

    WIESBADEN (dpa-AFX) - Die Bauunternehmen in Deutschland haben im August Umsatz eingebüßt. Mit 9,9 Milliarden Euro lagen ihre Erlöse 2,7 Prozent niedriger als ein Jahr zuvor, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Preisbereinigt war der Umsatz sogar 5 Prozent niedriger als im Vorjahresmonat.

    Über die ersten acht Monate des Jahres sind die Geschäfte im Bauhauptgewerbe allerdings besser gelaufen. Die Umsätze stiegen im Vergleich zur Vorjahresperiode um 3,5 Prozent. Zu unveränderten Preisen wuchs das Geschäft um 1,0 Prozent.

    Bei den Aufträgen gab es unter dem Strich kaum Bewegung mit einem realen Zuwachs von 0,1 Prozent in der Jahresfrist. Allerdings stiegen die Aufträge beim Hochbau um 9,2 Prozent, während im Tiefbau die Bestellungen um 7,6 Prozent zurückgingen. Die Aufträge für neue Straßen, Tunnel oder Bahntrassen kommen meist von der öffentlichen Hand./ceb/DP/mis





    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
