BERNSTEIN RESEARCH stuft Unilever PLC auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Unilever auf "Outperform" mit einem Kursziel von 5900 Pence belassen. Das wichtige Volumenwachstum habe im vergangenen Quartal ein wenig enttäuscht, schrieb Callum Elliott in einem am Freitag vorliegenden Rückblick. Er sieht aber gute Chancen, dass der Konsumgüterkonzern hier das mittelfristige Ziel eines zweiprozentigen Anstiegs erreicht./rob/gl/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 20:45 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / 01:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Unilever Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,26 % und einem Kurs von 53,86EUR auf Tradegate (24. Oktober 2025, 08:44 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Callum Elliott

Analysiertes Unternehmen: Unilever PLC

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 59

Kursziel alt: 59

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A



