Eni verdient mehr als erwartet - Mehr Aktienrückkäufe

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Shell Aktie

Die Shell Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,30 % und einem Kurs von 5,025 auf Tradegate (24. Oktober 2025, 08:56 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Shell Aktie um +6,41 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,14 %.

Die Marktkapitalisierung von Shell bezifferte sich zuletzt auf 188,86 Mrd..

Shell zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,0770. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,1000 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 27,00GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 0,0000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 3.000,00GBP was eine Bandbreite von -100,00 %/+9.064,50 % bedeutet.