Eni verdient mehr als erwartet - Mehr Aktienrückkäufe
- Eni übertrifft Gewinnprognosen trotz Rückgang.
- Sparprogramm und Vermögensverkäufe treiben Gewinn.
- Aktienrückkauf um 20% auf 1,8 Mrd. Euro erhöht.
ROM (dpa-AFX) - Der italienische Energiekonzern Eni hat im dritten Quartal trotz eines Gewinnrückgangs mehr verdient als erwartet. Der Konzern profitierte dabei von einem Anfang des Jahres aufgelegten Sparprogramm und dem Verkauf von Vermögenswerten. Der Öl- und Gaskonzern rechnet für 2025 nun mit einem operativen freien Zahlungsmittelzufluss von 12 Milliarden Euro, wie der Wettbewerber von Shell , BP und Totalenergies am Freitag in Rom mitteilte. Zuvor hatte Eni 11,5 Milliarden erwartet. Das laufende Aktienrückkaufprogramm werde um 20 Prozent auf 1,8 Milliarden Euro ausgeweitet.
Im dritten Quartal lag der um Sondereffekte bereinigte Nettogewinn bei rund 1,25 Milliarden Euro, zwei Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Von Bloomberg befragte Analysten hatten nur mit rund einer Milliarde gerechnet. Das bereinigte operative Ergebnis sank um 12 Prozent auf rund 3 Milliarden Euro. Der operative freie Zahlungsmittelzufluss stieg um 14 Prozent auf 3,3 Milliarden Euro./err/stw/jha/
Auch DER AKTIONÄR sieht für die Aktien von TotalEnergies noch Luft nach oben. Der französische Energieriese ist stark und breit aufgestellt, verfügt über eine solide Bilanz und eine gute Kostenstruktur. Zudem ist die Aktie sehr günstig bewertet und bleibt damit weiterhin attraktiv. Indes hat sich die Dividendenperle (aktuelle Rendite: 6,0 Prozent) in einem anhaltend schwierigen Marktumfeld zuletzt relativ stabil entwickelt. TotalEnergies bleibt ein Kauf, der Stoppkurs kann weiterhin bei 41,00 Euro belassen werden.
