ANALYSE-FLASH
JPMorgan hebt Ziel für Nokia auf 6,10 Euro - 'Overweight'
- JPMorgan hebt Kursziel für Nokia auf 6,10 Euro an.
- Einstufung bleibt bei "Overweight" für Nokia-Aktien.
- Robustes Wachstum durch optische Netzwerke festgestellt.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Nokia von 5,15 auf 6,10 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Netzwerkausrüster komme sehr gut voran und verzeichne ein robustes Wachstum, angetrieben vom Bereich optische Netzwerke, schrieb Sandeep Deshpande am Freitag im Nachgang des Quartalsberichts. Dies sorge für ein positives Umfeld für die Aktie vor dem Kapitalmarkttag der Finnen./rob/ajx/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 23:31 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / 00:15 / BST
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nokia Aktie
Die Nokia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,80 % und einem Kurs von 5,206 auf Tradegate (24. Oktober 2025, 08:50 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nokia Aktie um +8,72 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +27,51 %.
Die Marktkapitalisierung von Nokia bezifferte sich zuletzt auf 28,87 Mrd..
Nokia zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,1467. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,5300 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 4,1250EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 2,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 6,0000EUR was eine Bandbreite von -61,27 %/+16,19 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 6,10 Euro
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Nokia - 870737 - FI0009000681
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Nokia. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!