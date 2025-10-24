    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNokia AktievorwärtsNachrichten zu Nokia

    JPMorgan hebt Ziel für Nokia auf 6,10 Euro - 'Overweight'

    Für Sie zusammengefasst
    • JPMorgan hebt Kursziel für Nokia auf 6,10 Euro an.
    • Einstufung bleibt bei "Overweight" für Nokia-Aktien.
    • Robustes Wachstum durch optische Netzwerke festgestellt.
    ANALYSE-FLASH - JPMorgan hebt Ziel für Nokia auf 6,10 Euro - 'Overweight'
    Foto: OlekAdobe - stock.adobe.com

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Nokia von 5,15 auf 6,10 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Netzwerkausrüster komme sehr gut voran und verzeichne ein robustes Wachstum, angetrieben vom Bereich optische Netzwerke, schrieb Sandeep Deshpande am Freitag im Nachgang des Quartalsberichts. Dies sorge für ein positives Umfeld für die Aktie vor dem Kapitalmarkttag der Finnen./rob/ajx/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 23:31 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / 00:15 / BST

    -----------------------
    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
    -----------------------

    Rating: Overweight
    Analyst: JPMorgan
    Kursziel: 6,10 Euro

