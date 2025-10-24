JPMorgan hebt Ziel für Nokia auf 6,10 Euro - 'Overweight'

-----------------------

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nokia Aktie

Die Nokia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,80 % und einem Kurs von 5,206 auf Tradegate (24. Oktober 2025, 08:50 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nokia Aktie um +8,72 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +27,51 %.

Die Marktkapitalisierung von Nokia bezifferte sich zuletzt auf 28,87 Mrd..

Nokia zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,1467. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,5300 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 4,1250EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 2,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 6,0000EUR was eine Bandbreite von -61,27 %/+16,19 % bedeutet.