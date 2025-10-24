    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSTMicroelectronics AktievorwärtsNachrichten zu STMicroelectronics

    ANALYSE-FLASH

    Jefferies senkt Ziel für STMicro auf 26 Euro - 'Buy'

    • Jefferies senkt Kursziel für STMicroelectronics auf 26 Euro.
    • Einstufung bleibt trotz Senkung auf "Buy" bestehen.
    • Erholung des Chipkonzerns verläuft langsamer als erwartet.
    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für STMicroelectronics von 30 auf 26 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Erholung des Chipkonzerns laufe schleppender als gedacht, schrieb Janardan Menon am Mittwochabend im Nachgang der Quartalszahlen. Die Profitabilität leide besonders unter dem schwachen Absatz im Bereich Siliziumkarbid. Mittelfristig bleibt Menon jedoch optimistisch angesichts geringer Lagerbestände und aktuell zurückhaltender Kunden./rob/ag/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 16:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    ISIN:NL0000226223WKN:893438

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur STMicroelectronics Aktie

    Die STMicroelectronics Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,54 % und einem Kurs von 22,14 auf Tradegate (24. Oktober 2025, 08:56 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der STMicroelectronics Aktie um -11,69 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,28 %.

    Die Marktkapitalisierung von STMicroelectronics bezifferte sich zuletzt auf 19,77 Mrd..

    STMicroelectronics zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,2652. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,1000 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 25,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 20,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 31,00EUR was eine Bandbreite von -8,26 %/+42,20 % bedeutet.


    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
