Aktuelle Quartalszahlen im Bereich der Erwartungen!

SAP veröffentlichte am Mittwoch nach Börsenschluss die Zahlen zum dritten Quartal. Dabei konnte der deutsche Softwarehersteller im Cloudgeschäft nicht das von Analysten erwartete Wachstumstempo erreichen. Auch beim Gesamtumsatz verfehlte der Konzern den Konsens leicht. Die Anleger reagierten zwiegespalten: Der Aktienkurs startete im gestrigen Handel bei 242,50 Euro im Plus, fiel jedoch im weiteren Verlauf ins Minus, um sich erneut zu erholen. SAP profitiert seit Jahren davon, dass viele Geschäftskunden die aktuelle Produktgeneration zur Steuerung von Geschäftsprozessen (Enterprise Resource Planning, ERP) einführen, meist cloudbasiert. Es gibt praktisch keine Alternativen zu SAP. Im dritten Quartal schlossen unter anderem Alphabet, Ericsson und ABB Verträge ab. Aufgrund der von Donald Trump ausgelösten Unsicherheit zögern öffentliche Einrichtungen in den USA derzeit mit Upgrades.

Die Aktie von SAP hatte vom Tief am 23. September 2022 bei 79,58 Euro bis zum Allzeithoch bei 283,50 Euro am 19. Februar 2025 einen Lauf. In der Spitze entspricht diese Aufwärtsbewegung einer Rendite von 256 Prozent. Danach ging die Aktie durch den breiten Abverkauf von Wertpapieren aufgrund des sogenannten Liberation-Day um 26 Prozent auf 210,20 Euro zurück. Vom Tief dieser Abwärtsbewegung am 7. April hat sich der Kurs bis zum 6. Juni erholt, um aktuell wieder auf 242,00 Euro zurückzufallen. In diesem Prozess wurde die Unterstützung bei 210,20 Euro erneut verteidigt. Sollte die Unterstützung bei 210,20 Euro durchbrochen werden, birgt das Papier weiteres Abwärtspotenzial in sich. Hier könnte die Unterstützung bei 198,56 Euro angelaufen werden. Die Aktie ist mit einem erwarteten KGV 2025 von 41,45 nicht mehr billig. Im Zeitraum 2025 bis 2027 ist ein Anstieg des Bilanzgewinns um 45 Prozent aber Konsens, der das entsprechende erwartete KGV 2027 auf aktuell 26,28 senken sollte. Im historischen Vergleich bewegt sich dieser Wert in der Mitte der Ausprägungen. Ein erneuter Kursanstieg in Richtung des Allzeithochs ist aber denkbar. So sieht die aktuelle Analyse von Goldman Sachs die Aktie bei 310 Euro.

SAP SE (Tageschart in Euro) Tendenz:

Fazit Risikobereite Anleger, die von einer steigenden Aktie der SAP SE bis auf 277,85 Euro ausgehen, könnten mit einem Call-Optionsschein (WKN JF8GVA) überproportional mit einem Omega von 4,89 profitieren. Bei angenommener konstant hoher impliziter Volatilität von 27 % und dem Ziel bei 277,85 Euro (4,75 Euro beim Optionsschein) ist bis zum 24.11.2025 eine Rendite von rund 75 % zu erzielen. Fällt der Kurs des Underlyings in dieser Periode auf 210,15 Euro, resultiert daraus ein Verlust von rund 59 % beim Optionsschein. Das Chance-Risiko-Verhältnis beträgt somit 1,27 zu 1, wenn bei 210,15 Euro (1,12 Euro beim Schein) eine Stop-Loss Order vorgesehen wird.

Strategie für steigende Kurse WKN: JF8GVA Typ: Call-Optionsschein akt. Kurs: 2,59 – 2,63 Euro Emittent: JP Morgan Basispreis: 250,00 Euro Basiswert: SAP SE akt. Kurs Basiswert: 242,00 Euro Laufzeit: 18.12.2026 Kursziel: 4,75 Euro Omega: 4,89 Kurschance: + 75 Prozent Quelle J.P. Morgan

Interessenkonflikt

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.