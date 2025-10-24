    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsUnilever AktievorwärtsNachrichten zu Unilever
    BERENBERG stuft Unilever PLC auf 'Buy'

    HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Unilever von 5570 auf 5530 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Kurstreiber seien nach wie vor auszumachen, auch wenn sie sich etwas verzögert einstellten, schrieb Fulvio Cazzol am Freitag nach Vorlage der Quartalsumsätze des Konsumgüterherstellers. Diese hätten keine größeren Überraschungen enthalten./rob/ajx/la

    Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 05:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Unilever Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,67 % und einem Kurs von 53,36EUR auf Tradegate (24. Oktober 2025, 09:00 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BERENBERG
    Analyst: Fulvio Cazzol
    Analysiertes Unternehmen: Unilever PLC
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 55,3
    Kursziel alt: 55,7
    Währung: GBP
    Zeitrahmen: N/A


