Vanguard Mining begrüßt Kanadas 3-Milliarden-Dollar-Investition in die Kernenergie angesichts des sich aufheizenden Uranmarkts

Vancouver, BC – 24. Oktober 2025 / IRW-Press / Vanguard Mining Corp. („Vanguard“ oder das „Unternehmen“) (CSE: UUU | OTC: UUUFF | Frankfurt: SL51) begrüßt die heutige historische Ankündigung von Premierminister Mark Carney und Ontarios Ministerpräsident Doug Ford, in der Investitionen auf Bundes- und Provinzebene in einer Gesamthöhe von über 3 Milliarden Dollar bestätigt wurden, um den Bau des Projekts Darlington New Nuclear („DNNP“) voranzutreiben. Das DNNP ist Kanadas erste Initiative für einen kleinen modularen Reaktor („SMR“) auf Versorgungsnetzebene.

Als kanadisches Explorationsunternehmen freut sich Vanguard Mining über die heutige Bekanntgabe. Das Unternehmen ist sich der dringenden Notwendigkeit bewusst, die sichere inländische Versorgung mit Uran auszubauen, um künftig im ganzen Land SMR- und großtechnische Kernenergieprojekte betreiben zu können. Unsere Explorationsstrategie steht mit den Zielen Kanadas für saubere Energie und dem Aufbau einer widerstandsfähigen Lieferkette für Kernbrennstoffe im Einklang.

David Greenway, CEO von Vanguard Mining Corp., kommentierte: „Kanada steht am Beginn einer neuen Ära, in der das Land eine Führungsrolle im Bereich der sauberen Energie einnehmen wird – und Uran wird dabei eine zentrale Rolle spielen. Die staatlichen Investitionen in die SMRs in Darlington bieten eine Chance, die Energiesicherheit zu stärken und eine Reindustrialisierung Kanadas mithilfe von Kernenergie voranzutreiben, die in dieser Generation nicht wiederkehren wird. Vanguard beglückwünscht Premierminister Carney und Ministerpräsident Ford zu diesem entschlossenen Bekenntnis zu einer kernenergiebasierten Zukunft. Unsere Konzentration auf die Uranexploration ist perfekt auf Kanadas Ziele im Bereich der sauberen Energie abgestimmt. Dadurch ist Vanguard in der Lage, zur sicheren und nachhaltigen Brennstoffversorgung beizutragen, die diese neue Ära erfordert.“

Stärke des Uranmarkts und Finanzierungsaktivität im Athabasca-Becken

Die Uranmärkte ziehen weiter an, da die weltweite Nachfrage steigt und das Vertrauen der Anleger wächst. In den letzten Monaten haben Explorationsunternehmen, die im kanadischen Athabasca-Becken tätig sind, erhebliche Kapitalmittel aufgebracht, um neue Entdeckungen zu fördern. Insbesondere schloss NexGen Energy Ltd. ein globales Aktienangebot ab, das 1 Milliarde A$ (ca. 950 Millionen C$) einbrachte, um sein Schwerpunktprojekt Rook I voranzutreiben. CanAlaska Uranium Ltd. gab eine Best-Efforts-Privatplatzierung in Höhe von 15 Millionen C$ bekannt, um die laufende Exploration zu finanzieren (9. Oktober 2025), während F3 Uranium Corp. eine Bought-Deal-Finanzierung in Höhe von 15 Millionen C$ für seine Projekte in Saskatchewan abschloss. Auch Stallion Uranium Corp. schloss eine überzeichnete, nicht vermittelte Privatplatzierung in Höhe von 15 Millionen C$ ab, um die Exploration im Athabasca-Becken voranzutreiben. Nach Schätzungen von Analysten haben Unternehmen, die Uranprojekte entwickeln und erkunden, im Jahr 2025 insgesamt mehr als 1,2 Milliarden US$ aufgebracht. Dies weist auf robuste Kapitalzuflüsse in die Lieferkette für Kernbrennstoffe hin.