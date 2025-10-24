    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsGSK AktievorwärtsNachrichten zu GSK
    JPMORGAN stuft GSK auf 'Underweight'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für GSK mit einem Kursziel von 1400 Pence auf "Underweight" belassen. Die Genehmigung für das Mittel Blenrep als nachfolgende Behandlungsoption bei Multiplem Myelom durch die US-Arzneimittelbehörde FDA sei ermutigend, die dafür in Frage kommende Patientengruppe sei aber wohl kleiner als zunächst gedacht, schrieb Zain Ebrahim in seiner am Freitag vorliegenden Einschätzung./ajx/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 23:38 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / 00:15 / BST

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die GSK Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,96 % und einem Kurs von 18,58EUR auf Tradegate (24. Oktober 2025, 09:09 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JPMORGAN
    Analyst: Zain Ebrahim
    Analysiertes Unternehmen: GSK
    Aktieneinstufung neu: negativ
    Kursziel neu: 14
    Kursziel alt: 14
    Währung: GBP
    Zeitrahmen: N/A



