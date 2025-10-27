Ihre wichtigsten Termine
Frische Q3-Zahlen von: Whirlpool, Nucor, Deutsche Börse und Avis Budget
Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.
Unternehmenstermine
14:00 Uhr, Frankreich: Pernod Ricard, Hauptversammlung
19:00 Uhr, Deutschland: Deutsche Börse, Q3-Zahlen
22:00 Uhr, Niederlande: NXP Semiconductors, Q3-Zahlen
22:00 Uhr, USA: Whirlpool, Q3-Zahlen
22:30 Uhr, USA: Nucor, Q3-Zahlen
USA: Avis Budget, Q3-Zahlen
USA: Bed Bath & Beyond, Q3-Zahlen
Konjunkturdaten
02:30 Uhr, China: Industriegewinne 9/25
07:00 Uhr, Finnland: Verbrauchervertrauen 10/25
10:00 Uhr, Deutschland: Ifo-Geschäftsklima 10/25
10:00 Uhr, EU: Geldmenge M3 9/25
13:30 Uhr, USA: Auftragseingang langlebiger Güter 9/25 (vorläufig)
15:30 Uhr, USA: Dallas Fed Verarbeitende Industrie 10/25
Wirtschafts- und Börsentermine vom Montag, 27.10.2025
Zeit Land Relev. Termin 10:00 DEU ifo - Geschäftsaussichten 10:00 DEU ifo - Geschäftsklimaindex 10:00 DEU ifo - aktuelle Beurteilung 10:15 EUR EZB-Mitglied Elderson spricht 13:30 USA Auftragseingänge für langlebige Gebrauchsgüter, ohne Verteidigung 13:30 USA Auftragseingänge langl. Güter M/M, ex Transport sa 13:30 USA Durable Goods Orders 13:30 USA Nicht militärische Investitionsgüter Aufträge ohne Flugzeuge
Webinare
|Zeit
|Thema
|08:25
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
|10:30
|Webinar
|WH SelfInvest: Wo liegen Chancen in dieser Handelswoche? Großer Marktausblick für DAX, Dow, Gold und Aktien
|14:20
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading USA🏈
|15:15
|Webinar
|WH SelfInvest: Live Day-Trading und Verdienstmodelle
|18:30
|Webinar
|LYNX: Der Marktüberblick für Deutschland und die US-Märkte + Live Trading
Bleiben Sie mit wallstreetONLINE informiert!
Ihre wallstreetONLINE Redaktion aus Berlin