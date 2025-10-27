Frische Q3-Zahlen von: Whirlpool, Nucor, Deutsche Börse und Avis Budget

    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPernod Ricard AktievorwärtsNachrichten zu Pernod Ricard

    Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

    Foto: Deutsche Börse AG

    Unternehmenstermine

    14:00 Uhr, Frankreich: Pernod Ricard, Hauptversammlung
    19:00 Uhr, Deutschland: Deutsche Börse, Q3-Zahlen
    22:00 Uhr, Niederlande: NXP Semiconductors, Q3-Zahlen
    22:00 Uhr, USA: Whirlpool, Q3-Zahlen
    22:30 Uhr, USA: Nucor, Q3-Zahlen
    USA: Avis Budget, Q3-Zahlen
    USA: Bed Bath & Beyond, Q3-Zahlen

    Konjunkturdaten

    02:30 Uhr, China: Industriegewinne 9/25
    07:00 Uhr, Finnland: Verbrauchervertrauen 10/25
    10:00 Uhr, Deutschland: Ifo-Geschäftsklima 10/25
    10:00 Uhr, EU: Geldmenge M3 9/25
    13:30 Uhr, USA: Auftragseingang langlebiger Güter 9/25 (vorläufig)
    15:30 Uhr, USA: Dallas Fed Verarbeitende Industrie 10/25


    ZeitLandRelev.Termin
    10:00DeutschlandDEUifo - Geschäftsaussichten
    10:00DeutschlandDEUifo - Geschäftsklimaindex
    10:00DeutschlandDEUifo - aktuelle Beurteilung
    10:15Euro ZoneEUREZB-Mitglied Elderson spricht
    13:30USAUSAAuftragseingänge für langlebige Gebrauchsgüter, ohne Verteidigung
    13:30USAUSAAuftragseingänge langl. Güter M/M, ex Transport sa
    13:30USAUSADurable Goods Orders
    13:30USAUSANicht militärische Investitionsgüter Aufträge ohne Flugzeuge
    Ihre wallstreetONLINE Redaktion aus Berlin


