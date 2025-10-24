'Wall Street Journal' zu Druck auf Russland darf nicht nachlassen

NEW YORK (dpa-AFX) - Zu den Sanktionen der USA gegen die russischen Ölkonzerne Rosneft und Lukoil schreibt das "Wall Street Journal" am Freitag:

"Auslöser für die Ölsanktionen könnte ein Telefonat in dieser Woche gewesen sein, in dem Russlands Außenminister Sergej Lawrow seinem (amerikanischen) Amtskollegen Marco Rubio mitteilte, dass Russland weiterhin die gesamte Region Donezk in der Ukraine haben wolle - was für Kiew ein No-Go ist. (US-Präsident Donald) Trump sagte daraufhin seine Pläne für ein Treffen mit (dem russischen Präsidenten Wladimir) Putin in Budapest ab.