Aktien Frankfurt Eröffnung
Hoffnung auf Handelsgespräche hilft Dax voran
Für Sie zusammengefasst
- Hoffnung auf US-China Handelsgespräche beflügelt Dax
- Dax steigt um 0,3 Prozent auf 24.273 Punkte
- MDax und EuroStoxx 50 ebenfalls im Plus, stabilisiert
Foto: Dimitry Anikin - unsplash
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Hoffnung auf Handelsgespräche zwischen den USA und China hat dem deutschen Aktienmarkt vor dem Wochenende etwas Anschub verliehen. Die Kursgewinne hielten sich am Freitagmorgen aber in Grenzen. Der Leitindex Dax legte in den ersten Handelsminuten um 0,3 Prozent auf 24.273 Punkten zu. Die zu Ende gehende Börsenwoche kann sich mit einem Plus von 1,8 Prozent sehen lassen.
Der MDax für die mittelgroßen Börsenkonzerne lag mit 0,3 Prozent im Plus bei 30.095 Punkten. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg um 0,4 Prozent./bek/jha/
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu DAX - 846900 - DE0008469008
Das denkt die wallstreetONLINE Community über DAX. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
watertaxi schrieb 21.10.25, 14:51
:Dmitdiskutieren »
Hier im Thread noch irgendetwas schreiben lohnt gänzlich nicht
Hier im Thread noch irgendetwas schreiben lohnt gänzlich nicht
Bippo_11 schrieb 21.10.25, 13:38
Dir elender hinter her Schwätzer folgt doch sowieso niemand, da brauchst du dir üüüüüberhaupt keine Sorgen machen, du Horstmitdiskutieren »
Daxxler schrieb 17.10.25, 14:03
Ich persönlich handle sehr kurzfristig und tätige viele Trades am Tag. Gelegentlich teile ich dazu meine Ideen, Marken oder auch Live-Trades. Jeder halbwegs erfahrene Trader weiß jedoch, dass nicht jeder Trade erfolgreich sein kann – das hast du ja selbst schon mit Verweis auf Wahrscheinlichkeiten erwähnt.mitdiskutieren »
Für mich erfüllt das Forum mehrere Zwecke: Zum einen dient es dem Austausch mit Gleichgesinnten und dem Abgleich von Trading-Marken, zum anderen aber auch als Unterhaltung während des oft monotonen Tradings. Wenn dir die Beiträge von R32 (oder auch von mir) nicht zusagen, dann haben wir offenbar unterschiedliche Vorstellungen davon, wie das Forum genutzt werden sollte. Aus meiner Sicht hat R32 hier genauso seine Daseinsberechtigung wie du oder ich. Mit deinen – wie du es nennst – „aufgezeigten Möglichkeiten“ kann ich persönlich wenig anfangen.
Vielleicht spricht das aber andere User an, die mit anderen Timeframes arbeiten oder einen anderen Ansatz verfolgen.
Sorry, aber du bist nicht der Mod. Deshalb kannst du auch keine Regeln für den Content aufstellen. Nutze das Forum gern für deine eigenen Zwecke – aber akzeptiere bitte, dass andere Trader andere Ziele verfolgen. Und hör auf, nahezu täglich zu sticheln.
Für mich erfüllt das Forum mehrere Zwecke: Zum einen dient es dem Austausch mit Gleichgesinnten und dem Abgleich von Trading-Marken, zum anderen aber auch als Unterhaltung während des oft monotonen Tradings. Wenn dir die Beiträge von R32 (oder auch von mir) nicht zusagen, dann haben wir offenbar unterschiedliche Vorstellungen davon, wie das Forum genutzt werden sollte. Aus meiner Sicht hat R32 hier genauso seine Daseinsberechtigung wie du oder ich. Mit deinen – wie du es nennst – „aufgezeigten Möglichkeiten“ kann ich persönlich wenig anfangen.
Vielleicht spricht das aber andere User an, die mit anderen Timeframes arbeiten oder einen anderen Ansatz verfolgen.
Sorry, aber du bist nicht der Mod. Deshalb kannst du auch keine Regeln für den Content aufstellen. Nutze das Forum gern für deine eigenen Zwecke – aber akzeptiere bitte, dass andere Trader andere Ziele verfolgen. Und hör auf, nahezu täglich zu sticheln.
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte