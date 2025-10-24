    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    Aktien Frankfurt Eröffnung

    Hoffnung auf Handelsgespräche hilft Dax voran

    Für Sie zusammengefasst
    • Hoffnung auf US-China Handelsgespräche beflügelt Dax
    • Dax steigt um 0,3 Prozent auf 24.273 Punkte
    • MDax und EuroStoxx 50 ebenfalls im Plus, stabilisiert
    Aktien Frankfurt Eröffnung - Hoffnung auf Handelsgespräche hilft Dax voran
    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Hoffnung auf Handelsgespräche zwischen den USA und China hat dem deutschen Aktienmarkt vor dem Wochenende etwas Anschub verliehen. Die Kursgewinne hielten sich am Freitagmorgen aber in Grenzen. Der Leitindex Dax legte in den ersten Handelsminuten um 0,3 Prozent auf 24.273 Punkten zu. Die zu Ende gehende Börsenwoche kann sich mit einem Plus von 1,8 Prozent sehen lassen.

    Der MDax für die mittelgroßen Börsenkonzerne lag mit 0,3 Prozent im Plus bei 30.095 Punkten. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg um 0,4 Prozent./bek/jha/


    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
