Devisen
Eurokurs vor US-Preisdaten stabil über 1,16 Dollar
- Euro bleibt stabil über 1,16 US-Dollar, 1,1614 Dollar.
- Anleger warten auf US-Verbraucherpreise um 14:30 Uhr.
- Unsicherheit über Preisentwicklung durch Zollpolitik.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Freitag über 1,16 US-Dollar gehalten. Die Gemeinschaftswährung kostete im frühen Handel 1,1614 Dollar und bewegte sich damit auf dem Niveau vom Donnerstagabend. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zuletzt auf 1,1593 (Mittwoch: 1,1587) Dollar festgesetzt.
Zum Wochenschluss warten die Anleger insbesondere auf die Bekanntgabe der US-Verbraucherpreise für September um 14.30 Uhr. Diese werden trotz des teilweise Stillstandes der Behörden veröffentlicht - wenn auch einige Tage später als ursprünglich angekündigt. Weil wegen des Shutdowns der US-Behörden zuletzt kaum noch relevante Konjunkturdaten veröffentlicht wurden, fallen die Inflationszahlen umso stärker ins Gewicht.
Bei der Preisentwicklung in den USA sei nicht mit einer Entspannung zu rechnen, schrieben die Experten der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba). Unsicherheit bestehe darüber, inwieweit die Zollpolitik der Regierung preissteigernd wirkt.
Zuvor werden am Vormittag die vorläufigen Einkaufsmanagerindizes für Deutschland, Frankreich sowie die Eurozone veröffentlicht. Insgesamt erscheine die konjunkturelle Perspektive weiterhin verhalten, hieß es von der Helaba./la/mis
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu EUR/USD - 965275 - EU0009652759
Das denkt die wallstreetONLINE Community über EUR/USD. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Hallo,
Frankreich wurde im Rating soeben herabgesetzt. Kommt nun ein blutiger Montag für den Euro? Wird interessant wie der Markt darauf reagiert.
Hallo,