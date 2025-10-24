    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsGSK AktievorwärtsNachrichten zu GSK
    GSK erhält Zulassung für Blutkrebsmedikament in den USA

    Für Sie zusammengefasst
    • GSK erhält FDA-Zulassung für Blenrep-Kombination.
    • Behandlung für Erwachsene mit Blutkrebs, Myelom.
    • Analysten positiv, aber Patientengruppe kleiner.
    GSK erhält Zulassung für Blutkrebsmedikament in den USA
    Foto: Sven Hoppe - dpa

    LONDON (dpa-AFX) - Der britische Pharmakonzern GSK kann sein Blutkrebsmedikament Blenrep als Kombinationstherapie wieder in den USA verkaufen. Die US-Arzneimittelbehörde FDA hat das Mittel in Kombination mit zwei anderen Präparaten (BVd) zur Behandlung Erwachsener mit rezidiviertem oder refraktärem multiplem Myelom, die mindestens zwei vorherige Therapien erhalten hatten, zugelassen, wie GSK am Freitag mitteilte. Analysten äußerten sich positiv.

    Im Sommer hatten Hoffnungen auf eine US-Zulassung noch einen Dämpfer erhalten, nachdem ein Ausschuss der FDA das Chance-Risiko-Profil des Blutkrebsmedikaments für nicht gut genug gehalten hatte. Damit hatten sich die Hürden für eine Zulassung erhöht. Der Aktienkurs war damals unter Druck geraten.

    Für Analyst Zain Ebrahim von der Bank JPMorgan ist die Zulassung nun entsprechend positiv, wenngleich die infrage kommende Patientengruppe kleiner sei als ursprünglich gedacht. Eine Ausweitung der Zulassung auf andere Krankheitsphasen sei denkbar, Studiendaten dazu würden aber erst 2028 erwartet. Letzteres sei aber notwendig, damit GSK das selbst gesteckte Ziel eines Jahresspitzenumsatzes von mehr als drei Milliarden britischen Pfund erreichen könne.

    GSK hatte Blenrep 2022 vom Markt genommen, weil es nicht zeigen konnte, dass es besser als bestehende Behandlungen ist. Das Unternehmen untersuchte das Medikament dann in Kombination mit anderen Arzneimitteln und verabreichte es Patienten in einem früheren Stadium der Krankheit./mis/err/jha/

    ISIN:GB00BN7SWP63WKN:A3DMB5

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur GSK Aktie

    Die GSK Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,71 % und einem Kurs von 18,63 auf Tradegate (24. Oktober 2025, 09:19 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der GSK Aktie um -0,22 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,83 %.

    Die Marktkapitalisierung von GSK bezifferte sich zuletzt auf 74,84 Mrd..

    GSK zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,9400 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 14,444GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 14,000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 1.400,00GBP was eine Bandbreite von -24,77 %/+7.422,84 % bedeutet.




