    CPI-D-Day für die Wall Street

    So könnten US-Aktien heute auf den Inflationsbericht reagieren

    Vor dem US-Inflationsbericht steigt die Spannung. JPMorgan rechnet mit heftigen Ausschlägen – ein zu starker Preisschub könnte das bullishe Narrativ zerstören und die Börsen ins Wanken bringen.

    Heute sind alle Augen auf den US-Verbraucherpreisindex (CPI) gerichtet. Laut dem Trading Desk von JPMorgan könnte der Bericht zum Zünglein an der Waage werden – zwischen Entspannung und Rückschlag an den Märkten. Die Bank rechnet damit, dass der Kern-CPI, der Energie- und Lebensmittelpreise ausklammert, gegenüber August um 0,3 Prozent und im Jahresvergleich um 3,1 Prozent steigt.

    Der Markt preist derzeit fast vollständig eine Zinssenkung der Federal Reserve um 25 Basispunkte in der kommenden Woche ein. "Sollten die Kerninflationszahlen jedoch hawkisch ausfallen, könnte es sich lohnen, davon auszugehen, dass ein weiterer Inflationshöhepunkt noch bevorsteht", schreiben die JPMorgan-Analysten.

    Bei einem im Rahmen der Erwartungen liegenden Anstieg der Kerninflation zwischen 0,3 und 0,35 Prozent erwarten die Analysten eine stabile oder leicht positive Reaktion des S&P 500. Fällt die Inflation höher aus, droht laut JPMorgan eine negative Reaktion: Ein Wert über 0,4 Prozent könnte den S&P 500 um bis zu 2,25 Prozent drücken, während ein überraschend niedriger Wert unter 0,25 Prozent Zugewinne von bis zu 1,5 Prozent auslösen könnte.

    Bloomberg berichtet, dass Anleger die kommenden Zahlen mit besonderer Nervosität erwarten, weil die Inflation weiterhin deutlich über dem Zielwert der Fed von zwei Prozent liegt. Ein stärkerer Preisauftrieb könnte die Hoffnung auf mehrere Zinssenkungen in den kommenden Monaten dämpfen. "Ein höher als erwarteter Wert könnte sich als Wendepunkt für den Markt erweisen", warnte Kathy Jones, Chefstrategin für festverzinsliche Anlagen bei Charles Schwab, gegenüber Bloomberg.

    Nach einer mehrwöchigen Erholung an den US-Börsen könnten die Inflationsdaten nun über das Momentum entscheiden. Händler sichern sich zunehmend mit Optionen gegen stärkere Schwankungen ab. Ein niedrigerer Wert dürfte kurzfristig stützen, doch viele Marktteilnehmer bezweifeln, dass eine leichte Abschwächung der Inflation genügt, um das bullishe Narrativ zu festigen. Es wird sich heute Nachmittag zeigen, ob der CPI-Bericht die erhoffte Entlastung bringt – oder die Wall Street auf dem Höhepunkt ihrer Zuversicht überrascht.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion


