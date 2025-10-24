Kissigs Börsengeschichte(n): Der "Schwarze Donnerstag" am 24. Oktober 1929 killte die Goldenen Zwanziger und führte direkt in die Weltwirtschaftskrise

Der 24. Oktober 1929 ging als "Schwarzer Donnerstag" in die Finanzgeschichte ein. An ihm begann an der New Yorker Börse eine Panik, die in wenigen Tagen das Fundament des modernen Kapitalismus erschütterte.





Was als Korrektur an einem überhitzten Aktienmarkt begann, entwickelte sich zum größten Börsencrash der Geschichte – und leitete die Weltwirtschaftskrise ein, die Millionen Menschen in Armut und Arbeitslosigkeit stürzte.



