    Rheinmetall und Hensoldt gefragt - Bleiben in jüngster Range

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Aktien von Rheinmetall sind am Freitag wieder gefragt. Rheinmetall näherten sich mit bis zu 1,5 Prozent Plus wieder der Marke von 1.800 Euro. Sie profitierten nach einem "Handelsblatt"-Bericht von der Aussicht auf einen Satelliten-Großauftrag der Bundeswehr. Die Aktie bleibt aber in ihrer jüngsten Handelsrange rund um die 100-Tage-Durchschnittslinie.

    Auch Hensoldt schafften es mit bis zu 3,7 Prozent Plus nicht über das Vortageshoch. Sie stoppten stattdessen an der Marke von 100 Euro. Der Radar-Spezialist hat seine Erwartungen an das laufende Jahr konkretisiert. Beim Umsatz ging man an das untere Ende der bisherigen Zielspanne, hinsichtlich der Profitabilität wurden die Bayern hingegen optimistischer./ag/jha/

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie

    Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,39 % und einem Kurs von 1.778 auf Tradegate (24. Oktober 2025, 09:29 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um +4,76 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,01 %.

    Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 80,80 Mrd..

    Rheinmetall zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 8,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5000 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.171,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.950,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.330,00EUR was eine Bandbreite von +10,39 %/+31,90 % bedeutet.




