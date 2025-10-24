    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsUS Tech 100 IndexvorwärtsNachrichten zu US Tech 100

    Die Rückkehr der Zocker

    Meme-Stock-Manie: Kleinanleger-Handelsvolumen knallt dank Beyond Meat hoch

    An der Wall Street hat der Handel mit Einzelaktien durch Kleinanleger ein Allzeithoch erreicht. Grund dafür ist der Hype um den neuen Liebling der Meme-Aktien-Zocker: Beyond Meat. Die Hintergründe.

    Für Sie zusammengefasst
    • Kleinanleger handeln Rekordvolumen an der Wall Street.
    • Beyond Meat ist neuer Star unter den Meme-Aktien.
    • Handelsaktivität erinnert an Pandemie-Hype um GameStop.
    • Report: Platzt die Alles‑Blase?
    Foto: Dall-E - OpenAI

    Der Handel mit Einzelaktien durch Kleinanleger erlebt derzeit an der Wall Street eine beispiellose Welle. Laut Daten der Citigroup, über die Bloomberg berichtet, entfielen am Dienstag 16 Prozent des gesamten US-Handelsvolumens mit Einzelaktien auf Privatanleger. Das ist der höchste Wert seit Beginn der Erhebungen im Jahr 2018. Insgesamt lag das Handelsvolumen der Kleinanleger an diesem Tag in den USA bei 1,3 Milliarden US-Dollar.

    Auslöser dieses Rekords war vor allem die spektakuläre Rückkehr von Beyond Meat (BYND) in die Meme-Stock-Arena. Die Aktie des Fleischersatzherstellers war in den vergangenen Tagen die meistgehandelte an der gesamten Wall Street – sogar mehr als Tech-Giganten oder Krypto-Favoriten.

    "BYND feierte ein Comeback als beliebte Meme-Aktie und wurde in den letzten drei Tagen häufiger gehandelt als jede andere Aktie", schrieben Citi-Strategen, darunter Vivek Vishal, in einer Anlegernotiz vom Donnerstag. "Der von Citi erstellte Private-Trading-Monitor ist stark angestiegen und hat ein Allzeithoch erreicht, was unter anderem auf das Wiederaufleben von BYND als Meme-Aktie zurückzuführen ist."

    Das Wiederaufleben der Meme-Welle erinnert stark an die Pandemiezeit, als GameStop und AMC Entertainment die Schlagzeilen beherrschten. Doch diesmal ist das Spektrum breiter: Citi verweist auf eine erhöhte Handelsaktivität bei Krypto-, Quantencomputing- und KI-Aktien – ein Trend, der laut den Strategen seit der Rückkehr von Präsident Donald Trump ins Weiße Haus neuen Schwung erhalten hat.

    Die Handelsaktivitäten zeigten am Donnerstag kaum Anzeichen einer Abschwächung. Nicht-professionelle Händler gaben bis 11 Uhr in New York 895 Millionen US-Dollar für Aktien und börsengehandelte Fonds aus, was laut JPMorgan Chase & Co. dem obersten 14. Perzentil der Werte der letzten 12 Monate entspricht. Sie zeigten eine Präferenz für Einzelaktien gegenüber ETFs und kauften vor allem Aktien von Quantencomputer-Unternehmen sowie den SPDR Gold Shares ETF und den iShares Silver Trust.

    Keine Lust auf hohe Order- und Depotgebühren? Dann schnell zu SMARTBROKER+ wechseln: Alle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*. 
*ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen 
    *ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen

     


    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



    Reports
    Platzt die Alles‑Blase?
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
    5 im Artikel enthaltene Werte
