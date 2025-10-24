Darum sind asiatische Aktien gerade im Höhenflug

Anleger werten dies als mögliches Signal für einen diplomatischen Durchbruch – zumal der Termin kurz vor Ablauf einer US-Frist für neue Strafzölle auf chinesische Importe liegt.

Hintergrund ist die offizielle Bestätigung des Weißen Hauses, dass Präsident Donald Trump in der kommenden Woche während seiner Asienreise ein persönliches Treffen mit Chinas Staatschef Xi Jinping plant.

An den Börsen in Tokio, Hongkong und Seoul führte die Aussicht auf ein solches Gespräch zu spürbarem Auftrieb. Der japanische Nikkei 225 stieg um rund 1,4 Prozent, der Hang Seng legte in Hongkong um 0,7 Prozent zu, und in Südkorea kletterte der Kospi sogar auf ein neues Rekordhoch.

Auch die chinesischen Festlandsindizes zogen an – der Shanghai Composite erreichte den höchsten Stand seit über zwei Monaten. Marktteilnehmer verweisen zudem auf die Zusage Pekings, den privaten Konsum in den kommenden Jahren zu stärken, was zusätzliche Impulse für die Binnenwirtschaft geben könnte.

Laut Reuters und CNBC sorgten darüber hinaus starke Unternehmenszahlen aus den USA – insbesondere von Intel – für positive Stimmung. Die Gewinne der großen Technologiekonzerne nähren die Hoffnung, dass die globale Konjunktur trotz politischer Unsicherheiten robust bleibt.

Die Anleger blicken nun auf das Treffen zwischen Trump und Xi am Rande des APEC-Gipfels (Asiatisch-Pazifische Wirtschaftsgemeinschaft) in Südkorea am 30. Oktober. Dort sollen Handelsfragen, Exportkontrollen und Investitionssicherheit im Mittelpunkt stehen.

Ökonomen von ING und Capital Economics mahnen jedoch zur Vorsicht: Sollte das Treffen ergebnislos verlaufen, könnten neue Zölle und politische Spannungen rasch zu Gewinnmitnahmen führen. Noch aber überwiegt der Optimismus – Asien hofft, dass das Treffen den Anfang eines stabileren Handelssystems markiert und die Exportnationen der Region wieder Rückenwind bekommen.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

