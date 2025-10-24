The Platform Group AG: mwb research startet mit BUY und Ziel EUR 19,50
mwb research empfiehlt den Kauf von Aktien der The Platform Group AG mit einem Kursziel von 19,50 EUR. Das Software-Unternehmen ist in 28 Branchen aktiv und bedient sowohl B2B- als auch B2C-Kunden. Mit 18 Standorten in Europa hat die Gruppe ihren Sitz in Düsseldorf. 2024 erzielte die Gruppe einen Umsatz von 525 Mio. Euro und ein EBITDA von 33 Mio. Euro. Der vollständige Bericht ist im Bereich Investor Relations auf der Website der Gruppe verfügbar.
- mwb research hat die Coverage der The Platform Group AG mit einer BUY-Empfehlung und einem Kursziel von 19,50 EUR aufgenommen.
- The Platform Group AG ist ein führendes Software-Unternehmen, das in 28 Branchen tätig ist.
- Die Kunden umfassen sowohl B2B- als auch B2C-Segmente, darunter Möbelhandel, Maschinenhandel, Dentaltechnik, Autoplattformen und Luxusmode.
- Das Unternehmen hat 18 Standorte in Europa, mit Sitz in Düsseldorf.
- Im Jahr 2024 erzielte die Gruppe einen Umsatz von 525 Mio. Euro und ein bereinigtes operatives Ergebnis (EBITDA) von 33 Mio. Euro.
- Der vollständige Research Report ist auf der Website der The Platform Group AG im Bereich Investor Relations verfügbar.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3), bei The Platform Group ist am 06.11.2025.
Der Kurs von The Platform Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 8,0100EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,99 % im
Minus.
13 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 8,2000EUR das entspricht einem Plus von +2,37 % seit der Veröffentlichung.
