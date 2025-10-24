93 0 Kommentare The Platform Group AG: mwb research startet mit BUY und Ziel EUR 19,50

mwb research empfiehlt den Kauf von Aktien der The Platform Group AG mit einem Kursziel von 19,50 EUR. Das Software-Unternehmen ist in 28 Branchen aktiv und bedient sowohl B2B- als auch B2C-Kunden. Mit 18 Standorten in Europa hat die Gruppe ihren Sitz in Düsseldorf. 2024 erzielte die Gruppe einen Umsatz von 525 Mio. Euro und ein EBITDA von 33 Mio. Euro. Der vollständige Bericht ist im Bereich Investor Relations auf der Website der Gruppe verfügbar.

