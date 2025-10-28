Ihre wichtigsten Termine
Visa, Logitech, Booking Holdings, PayPal, American Tower, UPS legen Q-Zahlen vor
Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.
Unternehmenstermine
06:00 Uhr, Großbritannien: HSBC Holdings, Q3-Zahlen
07:00 Uhr, Deutschland: Ceconomy, Q4-Umsatz
07:00 Uhr, Frankreich: Air Liquide, Q3-Umsatz
07:30 Uhr, Deutschland: Symrise, Q3-Zahlen
07:30 Uhr, Frankreich: Danone, Q3-Umsatz
08:00 Uhr, Großbritannien: Anglo American, Q3-Umsatz
08:15 Uhr, Spanien: Iberdrola, Q3-Zahlen
10:55 Uhr, USA: UnitedHealth Group, Q3-Zahlen
11:00 Uhr, USA: UPS, Q3-Zahlen
12:00 Uhr, USA: American Tower, Q3-Zahlen
12:15 Uhr, USA: PayPal, Q3-Zahlen
17:45 Uhr, Schweiz: Temenos Group, Q3-Zahlen
18:00 Uhr, Niederlande: ASM International, Q3-Zahlen
21:00 Uhr, Schweiz: Logitech, Q2-Zahlen
21:00 Uhr, USA: Booking Holdings, Q3-Zahlen
21:00 Uhr, USA: Visa, Q4-Zahlen
Konjunkturdaten
06:00 Uhr, EU: Kfz-Erstzulassungen 9/25
08:00 Uhr, Deutschland: GfK-Verbrauchervertrauen 11/25
10:00 Uhr, Italien: Produzentenvertrauen 10/25
14:00 USA: FHFA-Hauspreisindex 8/25
15:00 Uhr, USA: Richmond Fed Herstellerindex 10/25
15:00 Uhr, USA: Verbrauchervertrauen 10/25
Wirtschafts- und Börsentermine vom Dienstag, 28.10.2025
Zeit Land Relev. Termin 08:00 DEU Gfk Verbrauchervertrauen 10:00 EUR EZB Bankkredit Umfrage 14:00 USA Housing Price Index (MoM) 15:00 USA Consumer Confidence
Webinare
|Zeit
|Thema
|08:25
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
|10:00
|Webinar
|WH SelfInvest: Eine Aktie, eine Option - Börseneinkommen leicht gemacht
|14:15
|Webinar
|WH SelfInvest: 📢 Trader‘s Circle – mit Behrendt & Bernstein LIVE am Markt
|16:30
|Webinar
|WH SelfInvest: Die besten Ideen in 30 Minuten
|18:00
|Webinar
|WH SelfInvest: Adrian Büchner - 0DTE- & 1DTE-Optionen handeln mit dem Multi-Märkte-Konto
Bleiben Sie mit wallstreetONLINE informiert!
Ihre wallstreetONLINE Redaktion aus Berlin