    Ihre wichtigsten Termine

    Visa, Logitech, Booking Holdings, PayPal, American Tower, UPS legen Q-Zahlen vor

    Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

    Foto: Julian Stratenschulte/dpa

    Unternehmenstermine

    06:00 Uhr, Großbritannien: HSBC Holdings, Q3-Zahlen
    07:00 Uhr, Deutschland: Ceconomy, Q4-Umsatz
    07:00 Uhr, Frankreich: Air Liquide, Q3-Umsatz
    07:30 Uhr, Deutschland: Symrise, Q3-Zahlen
    07:30 Uhr, Frankreich: Danone, Q3-Umsatz
    08:00 Uhr, Großbritannien: Anglo American, Q3-Umsatz
    08:15 Uhr, Spanien: Iberdrola, Q3-Zahlen
    10:55 Uhr, USA: UnitedHealth Group, Q3-Zahlen
    11:00 Uhr, USA: UPS, Q3-Zahlen
    12:00 Uhr, USA: American Tower, Q3-Zahlen
    12:15 Uhr, USA: PayPal, Q3-Zahlen
    17:45 Uhr, Schweiz: Temenos Group, Q3-Zahlen
    18:00 Uhr, Niederlande: ASM International, Q3-Zahlen
    21:00 Uhr, Schweiz: Logitech, Q2-Zahlen
    21:00 Uhr, USA: Booking Holdings, Q3-Zahlen
    21:00 Uhr, USA: Visa, Q4-Zahlen

    Konjunkturdaten

    06:00 Uhr, EU: Kfz-Erstzulassungen 9/25
    08:00 Uhr, Deutschland: GfK-Verbrauchervertrauen 11/25
    10:00 Uhr, Italien: Produzentenvertrauen 10/25
    14:00 USA: FHFA-Hauspreisindex 8/25
    15:00 Uhr, USA: Richmond Fed Herstellerindex 10/25
    15:00 Uhr, USA: Verbrauchervertrauen 10/25


    Wirtschafts- und Börsentermine vom Dienstag, 28.10.2025

    ZeitLandRelev.Termin
    08:00DeutschlandDEUGfk Verbrauchervertrauen
    10:00Euro ZoneEUREZB Bankkredit Umfrage
    14:00USAUSAHousing Price Index (MoM)
    15:00USAUSAConsumer Confidence
    alle Termine anzeigen »


