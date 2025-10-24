AKTIE IM FOKUS
Nordex setzen Kurskorrektur fort - Oddo BHF streicht Empfehlung
- Nordex-Aktien fallen um 3% auf 22,18 Euro.
- Rückgang seit Jahreshoch: fast 10% Verlust.
- Kaufempfehlung gestrichen, Risiken steigen.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Aktien von Nordex haben ihre jüngste Kurskorrektur am Freitag um 3 Prozent ausgeweitet auf 22,18 Euro. Von ihrem Jahreshoch Mitte des Monats kamen die Papiere des Herstellers von Windkraftanlagen damit inzwischen um fast 10 Prozent zurück.
Die Experten der Investmentbank Oddo BHF sehen nach dem insgesamt hervorragenden Lauf im Gesamtjahr nur noch wenig Luft nach oben. Ihr Kursziel bleibt mit 25 Euro knapp über dem Jahreshoch, ihre Kaufempfehlung strichen sie. Längerfristig sehen die Experten eher Geschäftsrisiken. Dabei liege die Aktienbewertung inzwischen nicht mehr unter dem historischen Schnitt. Eine Verschnaufpause der Aktien sei da nicht zu viel verlangt, hieß es.
Nordex-Aktien haben sich 2025 in der Spitze mehr als verdoppelt und liegen auch jetzt noch 97 Prozent im Plus./ag/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nordex Aktie
Die Nordex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,28 % und einem Kurs von 22,32 auf Tradegate (24. Oktober 2025, 09:44 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nordex Aktie um -3,86 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,87 %.
Die Marktkapitalisierung von Nordex bezifferte sich zuletzt auf 5,30 Mrd..
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 22,400EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 18,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 26,00EUR was eine Bandbreite von -19,57 %/+16,18 % bedeutet.
Starke Auftragseingänge in Q3
Man muss aber schon ein paar Jahre zurück schauen.
Zur Veranschaulichung der Dax-Chart über 10 Jahre...
So sah z.B. der Konsensus für Nordex im Q1 einen Umsatz von 1,584 Mrd. Euro sowie eine EBITDA-Marge von 4,8% voraus. Nun stand aufgrund des Timings ein etwas geringerer Umsatz von 1,435 Mrd. Euro in der ersten Zeile. Da sollte man eigentlich erwarten, dass die Renatbilität ebenfalls schwächer als prognostiziert ausgefallen sein sollte, da Kosten auf weniger Umsatz verteilt werden können. Umso erstaunlicher ist die tatsächlich berichtete EBITDA-Marge von 5,5%. Wo die gelandet wäre, wenn die Umsatzprognose getroffen worden wäre, kann jeder für sich selbst raten. In jedem Fall aber nördlich von 5,5%. Die Erkenntnis, die daraus abgeleitet werden kann, ist die, dass Nordex' Profitabilität offenbar deutlich besser ist, als sie in den Modellen der Analysten bisher angenommen wird.
Vielen Dank an Ajay Patel, der m.M.n. sehr gute Fragen im Call gestellt hat. U.a. diese: "Did I hear correctly today, you deliver a 5,5% EBITDA margin on a relatively light volume quarter, you’re on track to delivering increased profitability on service, you’re seeing strong orders in Germany from last year but also see the same this year given the sizable visibility on volume ahead of us. I’m trying to put these 3 things together and thinking, well, [does] a 7% margin that we see as consensus the next year in EBITDA look right given what you’re delivering over this year and really this should be the worst margin quarter unless there is some sort of quarter to quarter effect that we need to take into account. And with that sort of mindset I just want you to maybe revisit - if you can - why 8% margin (the medium term target) is the right level for this type of business."
Offensichtlich denkt er also ganz ähnlich und man muss kein Nobelpreisgewinner sein, um sich ausrechnen zu können, in welche Richtung die Analysten demnächst ihre Schätzungen anpassen werden.
Wer wird sich in 6 oder 12 Monaten dafür interessieren, ob diese Woche irgendeiner seine Aktien partout bei €16 loswerden wollte, wenn dann völlig andere Umsatz- und Gewinnzahlen berichtet werden? Auch die längerfristige Perspektive gewinnt an Kontur wenn in Deutschland 2024 und 2025 Rekordwerte bei den Ausschreibungen erreicht werden, Genehmigungen und Umsetzungen zusammengenommen typischerweise round about 2-3 Jahre dauern. Da sollte sich jeder grob vorstellen können, wie die im Stamm-Markt Deutschland einzufahrenden Zahlen rund ums Jahr 2027 aussehen dürften.