    Nordex setzen Kurskorrektur fort - Oddo BHF streicht Empfehlung

    • Nordex-Aktien fallen um 3% auf 22,18 Euro.
    • Rückgang seit Jahreshoch: fast 10% Verlust.
    • Kaufempfehlung gestrichen, Risiken steigen.
    Foto: Bernd Wüstneck - dpa-Zentralbild

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Aktien von Nordex haben ihre jüngste Kurskorrektur am Freitag um 3 Prozent ausgeweitet auf 22,18 Euro. Von ihrem Jahreshoch Mitte des Monats kamen die Papiere des Herstellers von Windkraftanlagen damit inzwischen um fast 10 Prozent zurück.

    Die Experten der Investmentbank Oddo BHF sehen nach dem insgesamt hervorragenden Lauf im Gesamtjahr nur noch wenig Luft nach oben. Ihr Kursziel bleibt mit 25 Euro knapp über dem Jahreshoch, ihre Kaufempfehlung strichen sie. Längerfristig sehen die Experten eher Geschäftsrisiken. Dabei liege die Aktienbewertung inzwischen nicht mehr unter dem historischen Schnitt. Eine Verschnaufpause der Aktien sei da nicht zu viel verlangt, hieß es.

    Nordex-Aktien haben sich 2025 in der Spitze mehr als verdoppelt und liegen auch jetzt noch 97 Prozent im Plus./ag/jha/

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nordex Aktie

    Die Nordex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,28 % und einem Kurs von 22,32 auf Tradegate (24. Oktober 2025, 09:44 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nordex Aktie um -3,86 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,87 %.

    Die Marktkapitalisierung von Nordex bezifferte sich zuletzt auf 5,30 Mrd..

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 22,400EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 18,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 26,00EUR was eine Bandbreite von -19,57 %/+16,18 % bedeutet.




    Verfasst von dpa-AFX
