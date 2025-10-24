RBC stuft Safran auf 'Outperform'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Safran nach Quartals-Umsatzzahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 340 Euro belassen. Der Triebwerksbauer und Luftfahrt-Zulieferer habe die Konsensschätzung übertroffen und den Jahresausblick angehoben, schrieb Ken Herbert am Freitag in einer ersten Reaktion./rob/gl/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 02:12 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / 02:12 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die SAFRAN Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,21 % und einem Kurs von 305,6EUR auf Tradegate (24. Oktober 2025, 09:44 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: RBC
Analyst: Ken Herbert
Analysiertes Unternehmen: Safran
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 340
Kursziel alt: 340
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
