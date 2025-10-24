RBC stuft ENI auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Eni nach Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Der Ölkonzern habe durch die Bank stark abgeschnitten und wolle nun zudem mehr Aktien zurückkaufen als bisher geplant, lobte Biraj Borkhataria am Freitag in einer ersten Reaktion./rob/gl/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 02:18 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / 02:18 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ENI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,74 % und einem Kurs von 15,98EUR auf Tradegate (24. Oktober 2025, 09:40 Uhr) gehandelt.



