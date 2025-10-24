Umsatz bis 2030 verdoppelt
Bundeswehr im Kaufrausch: Hensoldt schraubt die Prognose hoch
Die Aufrüstung der Bundeswehr sorgt beim Rüstungselektronik-Spezialisten für einen nie dagewesenen Auftragsschub. Das dürfte auch der Aktie neuen Schub geben.
- Hensoldt profitiert stark von Bundeswehr-Aufrüstung.
- Auftragseingang 60-90% über Umsatz, starkes Wachstum.
- Aktie steigt, Analysten heben Bewertung auf "Buy".
Der Konzern aus Taufkirchen bei München rechnet damit, dass der Auftragseingang im laufenden Jahr um 60 bis 90 Prozent über dem Umsatz liegen wird – ein deutlich stärkeres Wachstum als bislang erwartet. Hintergrund sind zahlreiche neue Beschaffungsvorhaben der Bundeswehr, für die inzwischen teils parlamentarische Freigaben vorliegen.
Bislang hatte Hensoldt für 2024 mit einem Verhältnis von Auftragseingang zu Umsatz (Book-to-Bill-Ratio) von 1,2 gerechnet. Nun wird deutlich: Die Zeiten des Sondervermögens für die Bundeswehr schlagen sich spürbar in den Bilanzen nieder. Vorstandschef Oliver Dörre betonte, die Regierung bestelle in Größenordnungen, die "10- bis 20-mal höher" seien als früher. Besonders wichtig sei dabei der neue Spähpanzer Luchs II, bei dem Hensoldt zentrale Sensorik und Elektronik liefert.
Bis 2030 soll der Umsatz auf rund sechs Milliarden Euro steigen – mehr als eine Verdopplung gegenüber heute. Für 2024 erwartet Hensoldt rund 2,5 Milliarden Euro Umsatz, also den unteren Rand der bisherigen Spanne. Die operative Marge dürfte mit über 18 Prozent sogar besser ausfallen als prognostiziert.
An der Börse sorgte die Ankündigung für Begeisterung. Die Hensoldt-Aktie sprang in dieser Woche auf über 100 Euro und legte zeitweise fast vier Prozent zu. Innerhalb eines Jahres hat sich der Kurs damit mehr als verdreifacht. Der Bund bleibt mit 25,1 Prozent beteiligt und verfügt über eine Sperrminorität.
Die Analysten der Bank of America stuften die Aktie in dieser Woche hoch und sorgte beim deutschen Rüstungselektronik-Spezialisten Hensoldt AG wieder klare Aufwärtssignale – und heben die Aktie von Neutral auf Buy an. Entscheidend: eine erwartete Beschleunigung beim Auftragseingang und das Comeback der Optronics-Sparte.
Nach Einschätzung der Bank dürfte Hensoldt zwischen 2025 und 2027 rund 5 Milliarden Euro an neuen Aufträgen verbuchen. Die neue Produktionsstätte, die Anfang 2025 eröffnet wird, ermögliche es, den hohen Auftragsbestand zügiger abzuarbeiten.
Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion
Die HENSOLDT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,59 % und einem Kurs von 99,20EUR auf Tradegate (24. Oktober 2025, 09:55 Uhr) gehandelt.