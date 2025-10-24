Bitcoin, Ethereum und XRP steigen nach bestätigtem Trump–Xi-Treffen

Der Kryptomarkt startete am Freitag mit deutlichen Gewinnen, nachdem das Weiße Haus ein mit Spannung erwartetes Treffen zwischen Donald Trump und Chinas Präsident Xi Jinping bestätigt hatte. Die Aussicht auf eine mögliche Entspannung im Handelskonflikt zwischen den beiden Supermächten hat die Risikobereitschaft der Anleger deutlich gestützt.

Die Gesamtmarktkapitalisierung des Krypto-Markts steigt um 1,56 Prozent auf 3,75 Billionen US-Dollar, während führende Kryptowährungen auf breiter Front zulegen. Bitcoin (BTC) klettert um 1,27 Prozent auf 111.451 US-Dollar, Ethereum (ETH) steigt um 2,6 Prozent auf 3.981 US-Dollar. Auch BNB legt um 2,7 Prozent auf 1.136 US-Dollar zu, während XRP um 1,15 Prozent auf 2,44 US-Dollar zulegt. Solana (SOL) verzeichnete mit 3,5 Prozent den stärksten Zuwachs unter den großen Coins und notiert aktuell bei 193,18 US-Dollar.

Der Crypto Fear & Greed Index stieg um fünf Punkte auf 32, bleibt jedoch weiterhin im „Fear“-Bereich. Laut CoinGlass-Daten stiegen die Liquidationen um 52 Prozent auf 242 Millionen US-Dollar, überwiegend aus Short-Positionen. Das Open Interest stieg um 3,2 Prozent auf 153 Milliarden US-Dollar, was auf einen erneuten Zustrom von gehebelten Positionen hinweist. Der durchschnittliche Relative-Stärke-Index (RSI) des Gesamtmarkts liegt bei 54, was auf eine neutrale Marktstimmung hindeutet (Stand: 10:00 Uhr MESZ).

Treffen zwischen Trump und Xi

Am 23. Oktober bestätigte das Weiße Haus, dass Donald Trump und Xi Jinping sich am 30. Oktober am Rande des APEC-Gipfels in Südkorea treffen werden. Diese Nachricht sorgte für eine spürbare Entlastung an den Märkten, nachdem wochenlang Unsicherheit über den diplomatischen Austausch geherrscht hatte.

Die Ankündigung kommt nach einer Phase erhöhter Spannungen: Trumps Androhung von 100-Prozent-Zöllen auf chinesische Waren sowie Chinas Exportbeschränkungen für seltene Erden hatten Anfang Oktober zu einem massiven Abverkauf geführt, der über 19 Milliarden US-Dollar an Krypto-Liquidationen auslöste.

Mit der nun bestätigten Begegnung steigt die Hoffnung auf eine Entschärfung des Konflikts – ein Szenario, das Risikoanlagen wie Aktien und Kryptowährungen begünstigt.

Trumps Begnadigung von Binance-Gründer CZ stärkt Marktstimmung

Für zusätzliche Dynamik sorgte eine politische Überraschung: Donald Trump begnadigte Binance-Gründer Changpeng „CZ“ Zhao, der wegen regulatorischer Verstöße in den USA verurteilt worden war. Trump bezeichnete die früheren Strafen als "Biden-Ära-Übergriff". Die Entscheidung könnte nicht nur CZs Ruf in den USA wiederherstellen, sondern auch das Vertrauen in die globale Kryptoindustrie stärken.

Fokus rückt auf US-Inflationsdaten

Heute (Freitag, 24.10.2025) veröffentlicht das US-Arbeitsministerium die neuesten Verbraucherpreisindizes (CPI). Laut FactSet wird einen Anstieg der Verbraucherpreise um 0,4 Prozent im Monatsvergleich und 3,1 Prozent im Jahresvergleich erwartet – den höchsten Wert seit 18 Monaten. Eine höhere als erwartete Inflation könnte den US-Dollar stärken und kurzfristig Druck auf Bitcoin ausüben.

Dennoch wird nicht erwartet, dass die US-Notenbank (Fed) von ihrem Plan abrückt, den Leitzins in der kommenden Woche um 0,25 Prozentpunkte zu senken.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



