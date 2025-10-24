ANALYSE-FLASH
JPMorgan belässt GSK auf 'Underweight' - Ziel 1400 Pence
- JPMorgan stuft GSK auf "Underweight" ein.
- Kursziel für GSK liegt bei 1400 Pence.
- Blenrep genehmigt, aber Patientengruppe kleiner.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für GSK mit einem Kursziel von 1400 Pence auf "Underweight" belassen. Die Genehmigung für das Mittel Blenrep als nachfolgende Behandlungsoption bei Multiplem Myelom durch die US-Arzneimittelbehörde FDA sei ermutigend, die dafür in Frage kommende Patientengruppe sei aber wohl kleiner als zunächst gedacht, schrieb Zain Ebrahim in seiner am Freitag vorliegenden Einschätzung./ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 23:38 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / 00:15 / BST
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur GSK Aktie
Die GSK Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,73 % und einem Kurs von 18,63 auf Tradegate (24. Oktober 2025, 09:47 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der GSK Aktie um -0,22 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,83 %.
Die Marktkapitalisierung von GSK bezifferte sich zuletzt auf 74,84 Mrd..
GSK zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,9400 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 14,444GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 14,000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 1.400,00GBP was eine Bandbreite von -24,77 %/+7.422,84 % bedeutet.
Curevac und GSK bekommen Zahlung in Höhe von 740 Mio. $ wegen Corona Impfstoffen https://www.tagesschau.de/inland/regional/badenwuerttemberg/swr-corona-impfstoffe-einigung-im-patentstreit-von-curevac-und-biontech-100.html
Meine Einschätzung:
Operativer Gewinn: +23 % auf 2 Mrd. GBP
Gewinn je Aktie: 46,5 Pence – über den Erwartungen
Starke Segmente: Krebsmedikamente, HIV-Therapien, Impfstoffe (z. B. Shingrix gegen Gürtelrose)
Stabilität: Gewinnstabilität bei 0,71 von 1,0 – sehr solide