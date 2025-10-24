    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsGSK AktievorwärtsNachrichten zu GSK

    ANALYSE-FLASH

    JPMorgan belässt GSK auf 'Underweight' - Ziel 1400 Pence

    Für Sie zusammengefasst
    • JPMorgan stuft GSK auf "Underweight" ein.
    • Kursziel für GSK liegt bei 1400 Pence.
    • Blenrep genehmigt, aber Patientengruppe kleiner.
    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für GSK mit einem Kursziel von 1400 Pence auf "Underweight" belassen. Die Genehmigung für das Mittel Blenrep als nachfolgende Behandlungsoption bei Multiplem Myelom durch die US-Arzneimittelbehörde FDA sei ermutigend, die dafür in Frage kommende Patientengruppe sei aber wohl kleiner als zunächst gedacht, schrieb Zain Ebrahim in seiner am Freitag vorliegenden Einschätzung./ajx/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 23:38 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / 00:15 / BST

    1 im Artikel enthaltener Wert
