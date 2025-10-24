JPMorgan belässt GSK auf 'Underweight' - Ziel 1400 Pence

-----------------------

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur GSK Aktie

Die GSK Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,73 % und einem Kurs von 18,63 auf Tradegate (24. Oktober 2025, 09:47 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der GSK Aktie um -0,22 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,83 %.

Die Marktkapitalisierung von GSK bezifferte sich zuletzt auf 74,84 Mrd..

GSK zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,9400 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 14,444GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 14,000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 1.400,00GBP was eine Bandbreite von -24,77 %/+7.422,84 % bedeutet.