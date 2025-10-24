Börsen Start Update
Börsenstart Europa - 24.10. - FTSE Athex 20 stark +2,64 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Der DAX steht bei 24.194,33 PKT und verliert bisher -0,05 %.
Top-Werte: Continental +1,43 %, Siemens Energy +1,43 %, Bayer +1,00 %
Flop-Werte: Beiersdorf -1,10 %, E.ON -0,98 %, Rheinmetall -0,97 %
Der MDAX steht aktuell (09:59:51) bei 30.148,00 PKT und steigt um +0,45 %.
Top-Werte: Porsche AG +3,73 %, Wacker Chemie +2,13 %, Lanxess +1,74 %
Flop-Werte: Nordex -2,06 %, ThyssenKrupp -1,72 %, RENK Group -1,55 %
Der TecDAX steht bei 3.751,33 PKT und gewinnt bisher +0,30 %.
Top-Werte: SILTRONIC AG +4,32 %, Evotec +3,85 %, SMA Solar Technology +2,90 %
Flop-Werte: Nordex -2,06 %, HENSOLDT -1,32 %, United Internet -0,79 %
Der E-Stoxx 50 steht aktuell (09:59:49) bei 5.669,82 PKT und fällt um -0,09 %.
Top-Werte: ENI +2,78 %, Sanofi +2,64 %, Siemens Energy +1,43 %
Flop-Werte: Vinci -5,89 %, SAFRAN -3,14 %, BNP Paribas (A) -1,35 %
Der ATX steht bei 4.667,33 PKT und verliert bisher -0,48 %.
Top-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +2,79 %, Oesterreichische Post +0,58 %, UNIQA Insurance Group +0,56 %
Flop-Werte: DO & CO -1,49 %, CA-Immobilien-Anlagen -1,29 %, Immofinanz -1,28 %
Der SMI steht aktuell (09:59:51) bei 12.562,72 PKT und steigt um 0,00 %.
Top-Werte: Amrize +1,03 %, Roche Holding +0,68 %, Partners Group Holding +0,49 %
Flop-Werte: Sika -2,44 %, Swisscom -0,86 %, CIE Financiere Richemont -0,61 %
Der CAC 40 steht bei 8.201,31 PKT und verliert bisher -0,43 %.
Top-Werte: Accor +3,29 %, Sanofi +2,64 %, Capgemini +1,59 %
Flop-Werte: Vinci -5,89 %, SAFRAN -3,14 %, Kering -3,08 %
Der OMX Stockholm 30 steht bei 2.772,38 PKT und gewinnt bisher +0,56 %.
Top-Werte: SKF (B) +1,12 %, Svenska Cellulosa SCA (B) +0,82 %, Alfa Laval +0,81 %
Flop-Werte: Swedbank Shs(A) -1,26 %, Svenska Handelsbanken Registered (A) -1,09 %, Nordea Bank Abp -0,95 %
Der FTSE Athex 20 steht bei 5.060,00 PKT und gewinnt bisher +2,64 %.
Top-Werte: Athens Water Supply and Sewerage Company +2,37 %, Piraeus Port Authority +1,88 %, Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange +1,44 %
Flop-Werte: Eurobank Ergasias Services and Holdings -1,35 %, Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries -1,22 %, Viohalco -0,61 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.