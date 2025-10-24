Börsenstart Europa - 24.10. - FTSE Athex 20 stark +2,64 %

Der MDAX steht aktuell (09:59:51) bei 30.148,00 PKT und steigt um +0,45 %. Top-Werte: Porsche AG +3,73 %, Wacker Chemie +2,13 %, Lanxess +1,74 % Flop-Werte: Nordex -2,06 %, ThyssenKrupp -1,72 %, RENK Group -1,55 %

Der DAX steht bei 24.194,33 PKT und verliert bisher -0,05 %. Top-Werte: Continental +1,43 %, Siemens Energy +1,43 %, Bayer +1,00 % Flop-Werte: Beiersdorf -1,10 %, E.ON -0,98 %, Rheinmetall -0,97 %

Der TecDAX steht bei 3.751,33 PKT und gewinnt bisher +0,30 %.

Top-Werte: SILTRONIC AG +4,32 %, Evotec +3,85 %, SMA Solar Technology +2,90 %

Flop-Werte: Nordex -2,06 %, HENSOLDT -1,32 %, United Internet -0,79 %

Der E-Stoxx 50 steht aktuell (09:59:49) bei 5.669,82 PKT und fällt um -0,09 %.

Top-Werte: ENI +2,78 %, Sanofi +2,64 %, Siemens Energy +1,43 %

Flop-Werte: Vinci -5,89 %, SAFRAN -3,14 %, BNP Paribas (A) -1,35 %

Der ATX steht bei 4.667,33 PKT und verliert bisher -0,48 %.

Top-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +2,79 %, Oesterreichische Post +0,58 %, UNIQA Insurance Group +0,56 %

Flop-Werte: DO & CO -1,49 %, CA-Immobilien-Anlagen -1,29 %, Immofinanz -1,28 %

Der SMI steht aktuell (09:59:51) bei 12.562,72 PKT und steigt um 0,00 %.

Top-Werte: Amrize +1,03 %, Roche Holding +0,68 %, Partners Group Holding +0,49 %

Flop-Werte: Sika -2,44 %, Swisscom -0,86 %, CIE Financiere Richemont -0,61 %

Der CAC 40 steht bei 8.201,31 PKT und verliert bisher -0,43 %.

Top-Werte: Accor +3,29 %, Sanofi +2,64 %, Capgemini +1,59 %

Flop-Werte: Vinci -5,89 %, SAFRAN -3,14 %, Kering -3,08 %

Der OMX Stockholm 30 steht bei 2.772,38 PKT und gewinnt bisher +0,56 %.

Top-Werte: SKF (B) +1,12 %, Svenska Cellulosa SCA (B) +0,82 %, Alfa Laval +0,81 %

Flop-Werte: Swedbank Shs(A) -1,26 %, Svenska Handelsbanken Registered (A) -1,09 %, Nordea Bank Abp -0,95 %

Der FTSE Athex 20 steht bei 5.060,00 PKT und gewinnt bisher +2,64 %.

Top-Werte: Athens Water Supply and Sewerage Company +2,37 %, Piraeus Port Authority +1,88 %, Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange +1,44 %

Flop-Werte: Eurobank Ergasias Services and Holdings -1,35 %, Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries -1,22 %, Viohalco -0,61 %